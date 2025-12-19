快訊

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

北車隨機殺人案再添一死！男子南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

北車隨機殺人案釀2死7傷…嫌犯「有妨害兵役前科」 今年遭通緝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
張姓男子持刀闖入南西誠品店，現場血跡斑斑。記者翁至成／攝影
張姓男子持刀闖入南西誠品店，現場血跡斑斑。記者翁至成／攝影

台北車站M8出口處，今天傳出有人丟擲煙霧彈、汽油彈，嫌犯犯案後又跑去中山站出口，在逾20公尺的馬路扔擲煙霧彈。

稍早畫面曝光，只見該名男子戴防毒面具、逕自左右丟棄之後就持刀闖入誠品南西店，從頂樓、大概約6樓高度墜落，稍早晚上7點56分宣告不治。

北市消防局指出，北車現場共有2人送醫，一男年約57歲，外科OHCA送台大；一男約54歲，初期滅火嗆傷，意識清楚，送馬偕。57歲男子已宣告不治。

南西誠品有7人送醫，一男27歲（嫌疑犯），外科OHCA送國泰；一男30歲，外科OHCA，送新光；一男30歲，外科OHCA，送馬偕；一男20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫；一男30歲，頸部外傷，送台大；一女56歲，肩部割傷，送中興；一女50歲，下巴撕裂傷，送松山三總。

據統計，嫌犯包含自己，已經造成2死7傷。

據透露，嫌犯身分是27歲張姓男子，有妨害兵役前科，今年7月被桃園地檢署通緝。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

北車隨機殺人案嫌犯張文墜樓後，被警消人員用擔架送往醫院急救。記者曾原信／攝影
北車隨機殺人案嫌犯張文墜樓後，被警消人員用擔架送往醫院急救。記者曾原信／攝影

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

