北車隨機殺人案釀2死7傷…嫌犯「有妨害兵役前科」 今年遭通緝
台北車站M8出口處，今天傳出有人丟擲煙霧彈、汽油彈，嫌犯犯案後又跑去中山站出口，在逾20公尺的馬路扔擲煙霧彈。
稍早畫面曝光，只見該名男子戴防毒面具、逕自左右丟棄之後就持刀闖入誠品南西店，從頂樓、大概約6樓高度墜落，稍早晚上7點56分宣告不治。
北市消防局指出，北車現場共有2人送醫，一男年約57歲，外科OHCA送台大；一男約54歲，初期滅火嗆傷，意識清楚，送馬偕。57歲男子已宣告不治。
南西誠品有7人送醫，一男27歲（嫌疑犯），外科OHCA送國泰；一男30歲，外科OHCA，送新光；一男30歲，外科OHCA，送馬偕；一男20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫；一男30歲，頸部外傷，送台大；一女56歲，肩部割傷，送中興；一女50歲，下巴撕裂傷，送松山三總。
據統計，嫌犯包含自己，已經造成2死7傷。
據透露，嫌犯身分是27歲張姓男子，有妨害兵役前科，今年7月被桃園地檢署通緝。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
