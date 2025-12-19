北車遭煙霧彈攻擊 賴總統：依法嚴查、絕不寬貸

台北車站、北捷中山站19日傍晚陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。賴清德總統提醒，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

賴總統指出，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

行政院長卓榮泰前往北車現場關心情況，他表示，傍晚17時21分，在台北車站捷運M7、M8之間，發現有一位戴著面具的嫌犯，蓄意丟了五、六顆煙霧彈，還留存了一些數量在小行李箱當中。

卓榮泰提到，嫌犯還去傷人，一名受害者背部受到鈍器重擊、瞬間倒臥，正在台大醫院搶救，到院前已OHCA。另外有一位民眾因為煙霧，呼吸道受到傷害，送馬偕醫院，目前情勢穩定。第一時間他已要求內政部警政署就全國車站、鐵公路的車站、捷運站、航空站，提高所有戒備。

卓榮泰說，希望民眾心情不要過於焦慮，讓警方能在最短時間內回復平靜。車站狀態目前影響了市民出入，請大家配合，警方要保留現場，找出相關證物，所以會有短暫不便，希望大家能配合現在的措施。他已請警方儘速地掌握狀況，迅速釐清案情，同時全面擴大戒備。

卓榮泰也說，請大家給政府一些時間，團隊會傾全力徹夜偵辦。該案件可能有連貫性，或是有其他狀況，政府都在加強戒備當中，會更具體掌握狀況，全力來偵查。

交通部表示，第一時間已立即責成台灣高鐵及台灣鐵路公司成立應變小組，並由防災中心統一調度應變措施，確保旅客安全。

目前現場煙霧已完全消散，交通部已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運狀況及旅客安全。同時，交通部已會同鐵路警察局加強全國場站及車站巡防，全面守護公共運輸安全。

交通部長陳世凱特別要求，全國各大交通場站（包括航空站、港口及重要觀光景區）同步提升安全戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，確保旅客及工作人員人身安全。

交通部說明，截至目前，高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛。防災中心已整合各單位，協調台北車站周邊交通疏運。請旅客配合現場人員指示，若有行程受影響敬請見諒，交通部將全力協助與保障每一位旅客安全。