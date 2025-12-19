快訊

北車砸煙霧彈、中山站隨機砍人 嫌犯墜樓「醫院已放棄急救」

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

北車丟煙霧彈、中山站持刀攻擊 交長陳世凱：已加強陸海空戒備

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
捷運中山站旁誠品發生傷人事件，晚間七時左右消防人員將傷者陸續送往醫院，有傷者臥倒在誠品一樓騎樓。記者曾原信／攝影
捷運中山站旁誠品發生傷人事件，晚間七時左右消防人員將傷者陸續送往醫院，有傷者臥倒在誠品一樓騎樓。記者曾原信／攝影

台北車站M8出口處今下午5時許驚傳有人丟擲煙霧彈，並刺傷現場一名年約57歲男子，男子受重傷OHCA送台大醫院搶救中。隨後嫌犯又轉到台北捷運中山站犯案，持長刀隨機攻擊路人，同時丟擲煙霧彈，闖入誠品南西店。

據了解，嫌犯闖入誠品南西店後，從5、6樓高墜落遭警方圍捕制伏，已落網，並送醫中救治。

行政院長卓榮泰在臉書粉專表示，傍晚在台北車站捷運M7、M8出口之間，嫌犯戴面具，蓄意丟棄多顆汽油彈、煙霧彈，後續在捷運中山站又隨機攻擊民眾，造成多人受傷。他第一時間已要求警政署，就全國鐵公路車站，航空站，提高所有戒備。

卓榮泰說，台北車站、中山站周遭，目前為保留現場、加強戒備，短暫的不便，希望大家配合相關措施。另他已要求警方，迅速完整作案情的釐清，全面擴大戒備，全力來偵辦這事情，讓國人安心，希望盡快恢復平靜。

交通部長陳世凱今晚接受電訪表示，針對今天台北車站發生攻擊事件，交通部第一時間已立即責成高鐵、臺鐵成立應變小組，並由防災中心統一調度應變。雖然現場煙霧已消散，交通部已指示高鐵、臺鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運與旅客安全。同時，也已與鐵路警察局聯繫加強場站及車站巡防。

陳世凱進一步指出，另也特別要求，全國各大交通場站，包括航空站、港口及重要觀光景區，同步提升安全戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，確保旅客及工作人員人身安全。

陳世凱說，截至目前，高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛，防災中心已整合各單位，協調台北車站周邊交通疏運。請旅客配合現場人員指示，若有行程受影響敬請見諒，交通部將全力協助與保障每一位旅客安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

通部加強陸海空戒備圖。圖／交通部提供
通部加強陸海空戒備圖。圖／交通部提供

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

