獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

北車、中山站爆攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安現場視察。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安現場視察。記者邱書昱／攝影

北捷台北車站M7出口，今天晚間發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，台北市長蔣萬安現場視察表示，共計有9位民眾受到輕重傷，目前兇嫌極為有畏罪跳樓，初步掌握凶嫌為本國籍87年次（約27歲）。

蔣萬安表示，目前掌握的相關資訊，台北捷運台北車站有一名重傷民眾在急救、一位嗆傷，嫌犯後續到中山站，又釀成三位重傷、四位受傷。第一時間即刻要求各相關單位全力加強警戒。

蔣萬安說，即刻處理現場狀況，對於嫌犯，第一時間很清楚嚴懲不貸、全力緝兇，警察局也即刻調閱相關監視器畫面，掌握嫌犯。

蔣萬安說，剛才稍早，中山站南西誠品也直接處置嫌犯，目前掌握，嫌犯極有可能後來畏罪跳樓，目前捷運也恢復停靠站，但相關警戒巡邏都會持續加強，後續有近一步的資訊，會即刻讓社會大眾知道。

媒體追問嫌犯身份，蔣萬安說，目前掌握是本國籍，87年次，目前通緝當中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市長蔣萬安現場視察。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安現場視察。記者邱書昱／攝影

