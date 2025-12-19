趕赴台北車站了解案情 卓揆：已掌握嫌犯特徵…全國車站加強戒備

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台北捷運台北車站、中山站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈並傷人的重大案件，行政院長卓榮泰趕赴台北車站了解案情。他表示，警方已經掌握頭戴面具的嫌犯特徵，將儘速偵辦。同時也已要求對全國車站、航空站加強戒備。圖／行政院提供

北捷運台北站和中山站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈並傷人的重大案件，行政院卓榮泰傍晚趕赴台北車站了解案情。他表示，警方已經掌握頭戴面具的嫌犯特徵，將盡速偵辦。同時也已要求對全國車站、航空站加強戒備。

台北捷運台北車站今天傍晚發生被丟擲汽油彈、煙霧彈的狀況，造成一名民眾重傷送醫搶救中。卓榮泰在政院祕書長張惇涵、內政部長劉世芳和台北市副市長李四川、警政署長張榮興等陪同下，抵達現場了解情況。

卓榮泰受訪表示，根據目前掌握情況，傍晚5時25分，在北捷M7、M8出口之間，發現一位面戴面具的人士，蓄意丟棄5顆至6顆汽油彈或煙霧彈，事後並在他的行李箱中發現一定數量。

卓榮泰說，現場經過檢視及初步研判，已經掌握到嫌犯的特徵，他要求警方要徹夜設法找出嫌犯。

他表示，嫌犯蓄意丟棄汽油彈、煙霧彈，並蓄意傷害路人，造成一人背部被鈍器重擊，瞬間倒地造成OHCA（患者在到院前心肺功能停止），正在台大醫院搶救中，身分仍有待查證。另有一民眾因煙霧導致呼吸道受傷，已送馬偕醫院救治，目前情況穩定。

卓榮泰強調，他已在第一時間要求警政署對全國鐵公路車站、捷運站及航空站提高戒備。希望民眾不要過於焦慮，讓警方在最短時間內恢復平靜。

另外，為了保留現場、找出證物，可能影響市民出入，希望民眾配合短暫的不便，他已要求警方迅速釐清案情，找出嫌犯、了解背景，讓國人安心。

另一方面，捷運中山站也傳出遭嫌犯投擲煙霧彈、汽油彈並隨機傷人，卓榮泰說，會進一步根據所有資訊加強偵辦，釐清是否單一個人的行為，目前已在加強戒備中，會個具體掌握狀況，他也正要去處理。

