投煙霧彈男又連傷9人 蔣萬安曝嫌犯87年次、本國籍
台北車站下午發生隨機傷人事件，嫌犯畏罪跳樓，台北市長蔣萬安受訪指出，嫌犯是本國籍，目前掌握的資料是87年次，目前通緝當中。
蔣萬安表示，今天傍晚時間，在台北車站捷運站發生了隨機傷人事件，目前掌握的相關資訊，就是造成1位重傷民眾正在醫院，另1位嗆傷，嫌犯往北走，後續造成3位重傷，正積極搶救，以及4位受傷。
蔣萬安表示，第一時間即刻要求各相關單位全力加強警戒，同時即刻處理現場狀況，對於嫌犯，第一時間全力緝兇，警察局也即刻調閱相關監視器畫面，掌握嫌犯。
蔣萬安表示，剛才稍早中山站南西誠品，也直接處置嫌犯，目前掌握，嫌犯極有可能後來畏罪跳樓，目前捷運也恢復停靠站，但相關警戒巡邏都會持續加強，後續有近一步的資訊，會即刻讓社會大眾知道。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
