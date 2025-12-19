蔣萬安坐鎮！北車遭擲煙霧彈、中山爆砍人案 M7閘門封鎖

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
M7出口。記者邱書昱／攝影
M7出口。記者邱書昱／攝影

台北車站往捷運出口今天晚間5時24分，發生有人拋擲煙霧彈，甚至是砍人事件。台北捷運目前大批工作人員在閘門處清潔，並引導民眾往另一側出口。台北市蔣萬安也到案發地點視察。

稍後中山站也傳出有蒙面民眾拋擲煙霧彈，並以長刀攻擊三到四位民眾。

北捷表示，不影響列車運行，本公司立即通報110、119及捷警。同時已全面啟動全線車站警戒升級，並加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心；並與警方加強合作，加強留意捷運系統狀況，維護乘車安全。

北捷指，呼籲民眾務必提高警覺，遇到異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

