聽新聞
0:00 / 0:00
北車恐怖攻擊 閣揆卓榮泰：下令全國車站、捷運戒備 盡速抓人
台北車站M7出口今天傍晚5時24分，遭人丟擲煙霧彈及汽油彈，一名路人命危；近6時捷運中山站又有人丟煙霧彈並隨機砍人，行政院長卓榮泰證實，兩起案件為同一人所為，目前他已下令，全國車站、捷運、航空站保持戒備，並責令警政署盡速抓人。
卓榮泰和內政部長劉世芳、警政署長張榮興前往台北車站了解案情，卓榮泰說，嫌犯頭戴面具，丟了5、6顆汽油彈及煙霧彈，過程中一名57歲男子要制止對方，遭對方持鈍器攻擊背部，送醫前停止呼吸心跳，台大醫院正搶救中。
另一名54歲男子，試圖滅火時嗆傷，意識清楚送馬偕醫院救治。
卓榮泰指出，現在已經要求警政署長，漏夜抓捕嫌犯，也請台北車站的民眾，體諒警方保留現場的必要，並給警方時間抓人，民眾也不要焦慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言