北車恐怖攻擊 閣揆卓榮泰：下令全國車站、捷運戒備 盡速抓人

聯合報／ 記者翁至成廖炳棋／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者翁至成／攝影
行政院長卓榮泰。記者翁至成／攝影

台北車站M7出口今天傍晚5時24分，遭人丟擲煙霧彈及汽油彈，一名路人命危；近6時捷運中山站又有人丟煙霧彈並隨機砍人，行政院長卓榮泰證實，兩起案件為同一人所為，目前他已下令，全國車站、捷運、航空站保持戒備，並責令警政署盡速抓人。

卓榮泰和內政部長劉世芳、警政署長張榮興前往台北車站了解案情，卓榮泰說，嫌犯頭戴面具，丟了5、6顆汽油彈及煙霧彈，過程中一名57歲男子要制止對方，遭對方持鈍器攻擊背部，送醫前停止呼吸心跳，台大醫院正搶救中。

另一名54歲男子，試圖滅火時嗆傷，意識清楚送馬偕醫院救治。

卓榮泰指出，現在已經要求警政署長，漏夜抓捕嫌犯，也請台北車站的民眾，體諒警方保留現場的必要，並給警方時間抓人，民眾也不要焦慮。

台北車站傍晚遭人丟擲汽油彈及煙霧彈攻擊。記者廖炳棋／翻攝
