北車恐怖攻擊 閣揆卓榮泰：下令全國車站、捷運戒備 盡速抓人

台北車站M7出口今天傍晚5時24分，遭人丟擲煙霧彈及汽油彈，一名路人命危；近6時捷運中山站又有人丟煙霧彈並隨機砍人，行政院長卓榮泰證實，兩起案件為同一人所為，目前他已下令，全國車站、捷運、航空站保持戒備，並責令警政署盡速抓人。

卓榮泰和內政部長劉世芳、警政署長張榮興前往台北車站了解案情，卓榮泰說，嫌犯頭戴面具，丟了5、6顆汽油彈及煙霧彈，過程中一名57歲男子要制止對方，遭對方持鈍器攻擊背部，送醫前停止呼吸心跳，台大醫院正搶救中。

另一名54歲男子，試圖滅火時嗆傷，意識清楚送馬偕醫院救治。