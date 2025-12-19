影／北車遭丟煙霧彈…嫌犯犯案「從M7走到M8」 警不排除有同夥

快訊

聯合報／ 記者翁至成蕭雅娟／台北即時報導
現場畫面曝光。記者翁至成／攝影
現場畫面曝光。記者翁至成／攝影

台北車站M8出口處今天下午5點多驚傳有人丟擲煙霧彈，現場一名年約57歲男子受重傷OHCA送台大醫院搶救中。

警方初步了解，嫌犯是從M7出口處下樓梯後開始犯案，接著從M7走到M8出口處一路丟擲煙霧彈，期間有民眾為了制止受傷，背部受刀傷遭殃，當場沒有呼吸心跳。

據了解，嫌犯持有煙霧彈、汽油彈、刀械等物，當時有民眾看到火光，犯案後逃逸無蹤；據透露，受傷的民眾疑似是嫌犯同夥為了制止，警方仍在確認2人關係。

關於台北車站M8出口遭丟擲煙霧彈案件，台北地檢署已指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中趕赴現場並指揮轄區中正第一分局積極偵辦，全力追緝兇嫌到案。

事發後，除了轄區中正一警方，警政署長張榮興、台北市警察局長李西河、台北市刑大大隊長盧俊宏都到場坐鎮。

現場畫面曝光。記者翁至成／攝影
現場畫面曝光。記者翁至成／攝影
台北市警局長李西河到場。記者翁至成／攝影
台北市警局長李西河到場。記者翁至成／攝影
現場疑似爆裂物。記者翁至成／翻攝
現場疑似爆裂物。記者翁至成／翻攝
現場畫面曝光。記者翁至成／攝影
現場畫面曝光。記者翁至成／攝影
現場畫面曝光。記者翁至成／攝影
現場畫面曝光。記者翁至成／攝影
現場畫面曝光。記者翁至成／攝影
現場畫面曝光。記者翁至成／攝影

