快訊

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

北車遭丟煙霧彈…站內監視器畫面曝 嫌犯身上還持有刀具

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
年輕男子在北車放煙霧彈。記者邱書昱／翻攝
年輕男子在北車放煙霧彈。記者邱書昱／翻攝

台北車站M8出口與M7出口處的地下一樓月台層，今天下午5時24分傳出有人丟擲煙霧彈，造成月台層濃煙密布。台北市議員游淑慧指出，嫌犯應該是有預謀的犯案。從站內監視器畫面可知，身上還持有刀具。

台北車站下午發生民眾丟擲煙霧彈事件，造成1人受傷送醫。台北車站月台一度受煙霧影響執行過站不停，目前煙霧已消散，恢復正常營運。

游淑慧指出，據了解，嫌犯應該是有預謀的犯案，嫌犯以可拉式置物籃攜帶煙霧彈至站內，於配戴防毒面具後，在1、2分鐘內丟擲數顆煙霧彈後快速逃逸，從站內監視器畫面可知，嫌犯身上還持有刀具。

她說，蔣萬安 市長已親自下令市警局快速偵辦，市警局局長也已親自到現場偵辦。目前，警方已在現場採樣煙霧殘留物，準備送往刑事局鑑識中心進行化驗，以確認煙霧是否含有有毒化學成分。台北市絕不容許這樣製造大型公共危險的犯罪事件。

台北車站 北捷 台北捷運 監視器 游淑慧

延伸閱讀

賴總統中華民國團結說 游淑慧曝真相：做不到稱吹牛不做

「Meta才是詐騙最大溫床」 游淑慧分析小紅書連車尾燈都看不到

2026藍白小雞怎麼合？游淑慧曝目標：不應該是互相禮讓

讓綠棄非核神主牌？游淑慧曝藍今非昔比：謊言一秒噴回去

相關新聞

獨／北車爆攻擊案！民眾疑為阻止「肉身擋彈」受傷 送醫搶救不治

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為年約40歲男子，到...

北車、中山站爆攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

台北捷運台北車站M7出口，今天晚間發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，台北市長蔣萬安現場視察...

在北車丟煙霧彈…又去中山站「持刀攻擊路人」 嫌犯高樓墜落被捕

台北車站M8出口處今天下午5點多驚傳有人丟擲煙霧彈，並刺傷現場一名年約57歲男子，男子受重傷OHCA送台...

影／北車遭丟煙霧彈…嫌犯犯案「從M7走到M8」 警不排除有同夥

台北車站M8出口處今天下午5點多驚傳有人丟擲煙霧彈，現場一名年約57歲男子受重傷OHCA送台大醫院搶救中。

北車遭丟煙霧彈、中山站隨機砍人…多人遭攻擊受傷 凶嫌墜樓命危

根據台北市消防局統計，北車及捷運中山站的隨機恐怖攻擊，共造成北車兩人受傷，其中一人沒有呼吸心跳命危。另一個現場新光三越南...

北車丟煙霧彈、中山站持刀攻擊 交長陳世凱：已加強陸海空戒備

台北車站M8出口處今下午5時許驚傳有人丟擲煙霧彈，並刺傷現場一名年約57歲男子，男子受重傷OHCA送台大醫院搶救中。隨後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。