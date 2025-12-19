北車遭丟煙霧彈…站內監視器畫面曝 嫌犯身上還持有刀具

台北車站M8出口與M7出口處的地下一樓月台層，今天下午5時24分傳出有人丟擲煙霧彈，造成月台層濃煙密布。台北市議員游淑慧指出，嫌犯應該是有預謀的犯案。從站內監視器畫面可知，身上還持有刀具。

台北車站下午發生民眾丟擲煙霧彈事件，造成1人受傷送醫。台北車站月台一度受煙霧影響執行過站不停，目前煙霧已消散，恢復正常營運。

游淑慧指出，據了解，嫌犯應該是有預謀的犯案，嫌犯以可拉式置物籃攜帶煙霧彈至站內，於配戴防毒面具後，在1、2分鐘內丟擲數顆煙霧彈後快速逃逸，從站內監視器畫面可知，嫌犯身上還持有刀具。

她說，蔣萬安 市長已親自下令市警局快速偵辦，市警局局長也已親自到現場偵辦。目前，警方已在現場採樣煙霧殘留物，準備送往刑事局鑑識中心進行化驗，以確認煙霧是否含有有毒化學成分。台北市絕不容許這樣製造大型公共危險的犯罪事件。