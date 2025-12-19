北車遭擲煙霧彈畫面曝光！男戴防毒面具犯案 一旁民眾目擊急逃命

台北車站M8出口處傳有人丟煙霧彈，導致民眾遭波及受傷，根據監視器畫面顯示，嫌犯疑似是年約20至30歲男性，穿著黑上衣、黑色短褲，戴著防毒面具，今下午5時23分先用噴槍點燃疑似自製的爆裂物後丟出，再從行李拿出四顆煙霧彈，分別投擲在走道及廣場等處，犯案過程不到一分鐘，隨即帶著行李箱逃逸，顯然預謀犯案，一旁民眾見狀紛紛驚逃。

遭波及民眾命危送醫，至今還未脫離險境，台北市長蔣萬安也在第一時間下令以最快速度釐清案情、逮捕嫌犯。

蔣萬安指出，捷運台北車站稍早發生公安事件，台北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變。他已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。

蔣萬安表示，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸。北捷板南線台北車站稍早因煙霧影響，依照SOP，部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠。

北捷稍早指出，板南線台北車站M8出口外有民眾扔擲煙霧彈，現場一名民眾受到波及受傷，北捷立即通報捷警、110及119，救護車抵達現場處理。板南線台北車站月台因部分煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧已消散，該月台列車已恢復正常停靠。