1人受傷送醫…北車M8出口遭丟煙霧彈 台鐵緊急廣播疏導旅客
台北車站M8出口與M7出口處的地下一樓月台層，驚傳有民眾扔擲疑似煙霧彈，現場一名約40歲男子遭波及受傷，到院前呈現OHCA狀態。台鐵公司表示，煙霧並無影響到台鐵層及列車營運，但第一時間已提醒旅客勿靠近M7、M8出口，避免遭波及受傷。
台北捷運板南線台北車站今天下午5時24分驚傳意外，台北車站M8出口外有民眾扔擲疑似煙霧彈，現場一名民眾遭波及受傷，警消獲報後立即到場處理，傷者為約40歲男子，已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，緊急送台大醫院搶救。
北捷指出，先前板南線台北車站月台因部分煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧已消散，該月台列車已恢復正常停靠。
台鐵公司表示，台鐵層並未受到影響，但有進行疏導旅客作業，第一時間用防災播音器呼籲旅客不要靠近M7、M8出口處，避免接近遭波及、受傷。
