獨／北捷M8出口遭擲煙霧彈 1人疑「肉身擋彈」遭炸傷、血流不止

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為約40歲男子，到院前心肺功能停止（OHCA），送台大醫院搶救。據院內知情人士透露，當事人並非被煙霧嗆傷，而是嘗試用身體阻擋煙霧彈遭到炸傷，目前已送台大醫院急救，目前急診場面混亂，醫護人員正全力搶救中。

北捷表示，M8出口外有民眾扔擲煙霧彈所致，煙霧已消散，月台列車恢復正常停靠，現場一名民眾受到波及受傷，北捷立即通報捷警、110及119，救護車抵達現場處理，先前板南線台北車站月台因部分煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧已消散，該月台列車已恢復正常停靠。

據社群網站流傳的影片看到，M8出口下方通往板南線的閘門，竄起陣陣白色濃煙。從不同照片中可見，通往天成飯店出口有處星巴克旁，有燒黑的痕跡，所幸消防水管線，即時撲滅火勢，更有民眾直指是有人丟煙霧彈所致。