北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「以最快速度逮捕嫌犯」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
大批消防車到場救災。記者翁至成／攝影
大批消防車到場救災。記者翁至成／攝影

台北車站M8出口與M7出口處的地下一樓月台層，今天下午5時24分傳出有人丟擲煙霧彈，造成月台層濃煙密布，甚至導致一人命危，送醫急救中，台北市長蔣萬安也在第一時間下令以最快速度釐清案情、逮捕嫌犯。

蔣萬安在臉書指出，捷運台北車站稍早發生公安事件，台北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變。他已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。

蔣萬安表示，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸。北捷板南線台北車站稍早因煙霧影響，依照SOP，部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠。他也會持續和市民朋友報告最新情形。

北車M8出口稍早被人丟煙霧彈。記者翁至成／攝影
北車M8出口稍早被人丟煙霧彈。記者翁至成／攝影

