蔡宗珍等3大法官仍拒評議…提意見書要求附卷 持續參與審查庭

聯合報／ 記者林孟潔蕭白雪／台北報導
大法官蔡宗珍（左）、朱富美（右）與楊惠欽仍認為憲法法庭組織不合法，拒絕評議。 圖／聯合報系資料照片
大法官蔡宗珍（左）、朱富美（右）與楊惠欽仍認為憲法法庭組織不合法，拒絕評議。 圖／聯合報系資料照片

憲法法庭五名大法官昨再度排除蔡宗珍楊惠欽朱富美三名認為組織不合法而拒絕評議的大法官，作出今年首件判決；據了解，上周三憲法法庭評議時，蔡宗珍等三位大法官仍堅持理念而未參與，但提出意見書要求附卷，要在中華民國大法官的釋憲史上留下官方紀錄。

五名大法官兩周前直接以排除不同意見三名大法官方式作出判決，對於三名大法官的不同意該號判決的法律意見書，也未納入憲法法庭紀錄、未公布在憲法法庭官方網站，蔡宗珍等三名大法官以投書法律刊物的方式表達其意見與信念。

但上周大法官針對昨天判決的案件評議時，三名大法官雖仍堅持是不合法組成而未參與評議，但發表聲明要求將她們的意見附卷並列入會議紀錄。此舉等於是要在歷史上留下公評，也為將來未來大法官一旦討論到五名大法官的判決究竟有無效力，將有更多參考資料。

憲法法庭組成爭議未解，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美承受極大壓力，外界批評坐領乾薪、德不配位，更有要求「辭職」的聲音。不過，三人雖未參與評議、判決，但過去一年來持續參與審查庭的工作，三人幾乎每周的審查庭都仍參與決定新進案件是否受理。

對於外界批評憲法法庭不容癱瘓、有其急迫性，但從司法院憲法法庭的官方數據顯示，二○二二、二○二三年，大法官各作出廿件判決，二○二四年作出十一件；但每年裁定不受理的案件都有上千件；去年底五名大法官在剔除三名不同意見大法官下，作出唯一一件爭議判決，但截至去年十一月，大法官裁定駁回、不受理的案件就達一六二四件。

憲訴法修正通過之後，憲法法庭停擺近一年，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美去年十月聯合發聲明，認為憲訴法既經立法院基於憲法明文授權所制定，大法官有遵守義務，無權恣意不適用。

蔡宗珍等3大法官仍拒評議…提意見書要求附卷 持續參與審查庭

