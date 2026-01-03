新聞眼／5位大法官爭議判決常態化？

二○二六年第一天上班日，憲法法庭「馬不停蹄」判決律師得為被告利益提起準抗告，看似為保障訴訟當事人的訴訟及防禦權，彰顯大法官保障人權的重要性，但反而凸顯「司法行政怠惰」的嚴重問題；且聲請撤銷、變更處分的聲請人準用上訴權人規定，由司法院提修法即可解決，何以拖到現今還要由組成有爭議的憲法法庭處理？

二○二二年三月廿五日，十五名大法官組成的憲法法庭，早已針對刑事訴訟法第四○三、四一九條抗告權人規定，作出「一一一年憲判字三號」判決，內容明示刑訴法第四一六條第一項準抗告的規定，雖不是聲請釋憲的法規範、無從合併審理，但為了保障被告的訴訟權、防禦權，點名司法院宜依判決意旨研議、修正刑事訴訟法。

不過，司法院經四次諮詢會議後，認為律師得否提起準抗告屬於憲法判決理由的「附論」，不是主文及原因事實而沒有拘束力，加上實務已有法院裁准辯護人提準抗告的案例，應可自行發展因應，且又有其他更複雜、時程緊迫的「燙手山芋」須優先處理，因而忽視至今。

司法院對憲法法庭當初的建議視而不見，認為沒有急迫性、因而「擱置」修法條文，長達近四年的空窗期，有多少當事人的權益被白白犧牲，早已不計其數。

刑事訴訟法還是司法院主管法案，四年前憲法法庭作出判決，若真有心保障人權，首席大法官同時也是司法院長，難道不該緊盯修法進度？

人身自由是憲法保障的重要基本人權，一旦受到侵害則難以回復，羈押則是干預人身自由最大的強制處分，必須有完善的救濟程序，司法院連保障基本權的規定都能「擺爛」不修法，暴露了體系的腐敗和效能不彰，又要民眾如何相信能從司法獲得正義？

如今還要藉由五名大法官透過爭議性高的憲法判決來解釋相關規定，但當「組織不合法」的爭議未解，判決效力就會持續被質疑，如同本案聲請人、律師李永裕已「釋憲成功」，但也不禁擔憂未來各級法院或個別法官若不適用該怎麼辦？

行政怠惰並非人民之福，更是民眾之苦，五名大法官若真有心保障人權，司法院在有關刑事訴訟法、少年事件處理法中，屢屢被質疑欠缺保障被害人人權、有違憲之虞的相關規範，早就可以處理，代理司法院長的謝銘洋如真有捍衛人權之心，更應積極勇於任事，而非事事都要靠大法官。五名大法官的爭議判決，也不該成為新常態。