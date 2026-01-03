聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／5位大法官爭議判決常態化？

聯合報／ 本報記者林孟潔
2026年第一個上班日，憲法法庭判決律師得為被告利益提起準抗告，反凸顯「司法行政怠惰」。記者曾原信／攝影
2026年第一個上班日，憲法法庭判決律師得為被告利益提起準抗告，反凸顯「司法行政怠惰」。記者曾原信／攝影

二○二六年第一天上班日，憲法法庭「馬不停蹄」判決律師得為被告利益提起準抗告，看似為保障訴訟當事人的訴訟及防禦權，彰顯大法官保障人權的重要性，但反而凸顯「司法行政怠惰」的嚴重問題；且聲請撤銷、變更處分的聲請人準用上訴權人規定，由司法院提修法即可解決，何以拖到現今還要由組成有爭議的憲法法庭處理？

⭐2025總回顧

二○二二年三月廿五日，十五名大法官組成的憲法法庭，早已針對刑事訴訟法第四○三、四一九條抗告權人規定，作出「一一一年憲判字三號」判決，內容明示刑訴法第四一六條第一項準抗告的規定，雖不是聲請釋憲的法規範、無從合併審理，但為了保障被告的訴訟權、防禦權，點名司法院宜依判決意旨研議、修正刑事訴訟法。

不過，司法院經四次諮詢會議後，認為律師得否提起準抗告屬於憲法判決理由的「附論」，不是主文及原因事實而沒有拘束力，加上實務已有法院裁准辯護人提準抗告的案例，應可自行發展因應，且又有其他更複雜、時程緊迫的「燙手山芋」須優先處理，因而忽視至今。

司法院對憲法法庭當初的建議視而不見，認為沒有急迫性、因而「擱置」修法條文，長達近四年的空窗期，有多少當事人的權益被白白犧牲，早已不計其數。

刑事訴訟法還是司法院主管法案，四年前憲法法庭作出判決，若真有心保障人權，首席大法官同時也是司法院長，難道不該緊盯修法進度？

人身自由是憲法保障的重要基本人權，一旦受到侵害則難以回復，羈押則是干預人身自由最大的強制處分，必須有完善的救濟程序，司法院連保障基本權的規定都能「擺爛」不修法，暴露了體系的腐敗和效能不彰，又要民眾如何相信能從司法獲得正義？

如今還要藉由五名大法官透過爭議性高的憲法判決來解釋相關規定，但當「組織不合法」的爭議未解，判決效力就會持續被質疑，如同本案聲請人、律師李永裕已「釋憲成功」，但也不禁擔憂未來各級法院或個別法官若不適用該怎麼辦？

行政怠惰並非人民之福，更是民眾之苦，五名大法官若真有心保障人權，司法院在有關刑事訴訟法、少年事件處理法中，屢屢被質疑欠缺保障被害人人權、有違憲之虞的相關規範，早就可以處理，代理司法院長的謝銘洋如真有捍衛人權之心，更應積極勇於任事，而非事事都要靠大法官。五名大法官的爭議判決，也不該成為新常態。

大法官 憲法法庭 司法院 基本人權 刑事訴訟 釋憲 憲判 憲法判決 李永裕 準抗告

延伸閱讀

不顧爭議 5大法官再作判決

憲法法庭今再次五人判決 翁曉玲轟自始無效、吳宗憲批把制度當自助餐

憲法法庭再次五人判決 民眾黨：人權議題下手…企圖提升正當性

憲法法庭作出判決 司改會籲請總統盡速提名新任大法官補足缺額

相關新聞

「組成不合法」…不顧爭議 5大法官再作判決

憲法法庭五名大法官去年底作出爭議的憲法判決後，昨天五人再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師就羈押處分抗告的相關規...

新聞眼／5位大法官爭議判決常態化？

二○二六年第一天上班日，憲法法庭「馬不停蹄」判決律師得為被告利益提起準抗告，看似為保障訴訟當事人的訴訟及防禦權，彰顯大法官保障人權的重要性，但反而凸顯「司法行政怠惰」的嚴重問題；且聲請撤銷、變更處分的聲請人準用上訴權人規定，由司法院提修法即可解決，何以拖到現今還要由組成有爭議的憲法法庭處理？

藍白轟憲法法庭：違反程序 判決自始無效

五名大法官昨針對「辯護人對羈押處分提起準抗告」做出釋憲判決，國民黨立委翁曉玲昨表示，違反程序、判決自始無效；民眾黨則認為，憲法法庭企圖從人權議題著手，提升五人判決正當性，陽謀昭然若揭，並指有更嚴重侵害人權規範應盡速修法解決；民進黨團幹事長鍾佳濱表示，憲法法庭是處理和憲法有關爭議的最終機制，民進黨團尊重大法官所做判決。

蔡宗珍等3大法官仍拒評議…提意見書要求附卷 持續參與審查庭

憲法法庭五名大法官昨再度排除蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三名認為組織不合法而拒絕評議的大法官，作出今年首件判決；據了解，上周三憲法法庭評議時，蔡宗珍等三位大法官仍堅持理念而未參與，但提出意見書要求附卷，要在中華民國大法官的釋憲史上留下官方紀錄。

聲請釋憲律師憂：大法官出席人數有爭議

憲法法庭五名大法官昨判決刑事訴訟法第四一六條第一項應適用上訴權人規定，辯護人得為被告利益對羈押等處分提出準抗告；釋憲聲請人、律師李永裕回應認為，憲法法庭大法官出席人數不足仍有爭議，未來各級法院是否適用判決，值得關注，根本辦法仍是司法院要修法。

憲法法庭今再次五人判決 翁曉玲轟自始無效、吳宗憲批把制度當自助餐

憲法法庭5名大法官今再次排除認為憲法法庭組成不合法的蔡宗珍、楊惠欽、朱富美，判決刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。