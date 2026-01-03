聽新聞
「組成不合法」…不顧爭議 5大法官再作判決

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔蕭雅娟／台北報導
憲法法庭五名大法官去年底作出爭議憲法判決後，昨天再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師對羈押處分提起準抗告規定，作出今年第一號爭議判決，並由憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）、新聞及法治宣導處長吳定亞（右）說明判決。記者曾原信／攝影
憲法法庭五名大法官去年底作出爭議憲法判決後，昨天再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師對羈押處分提起準抗告規定，作出今年第一號爭議判決，並由憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）、新聞及法治宣導處長吳定亞（右）說明判決。記者曾原信／攝影

憲法法庭五名大法官去年底作出爭議的憲法判決後，昨天五人再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師就羈押處分抗告的相關規定，作出今年第一號爭議判決，但認為組成不合法的三名大法官依舊以組成不合法，未參與違法評議，但也就其主張提出意見書。

判決彰顯「憲法法庭已恢復運作」

賴清德總統元旦談話中，才特別表示感謝憲法法庭讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。五名大法官持續不顧爭議，作出判決，也被外界解讀是要彰顯憲法法庭已恢復運作，未來即使另外三名大法官反對，五名大法官仍會持續對其他聲請釋憲案作出判決。

諷刺的是，五名大法官判決違憲的刑事訴訟法相關規定，是司法院本身主管法案，判決指屏東地方法院的裁定牴觸憲法，但也點出案件相關爭點可准用現有規定。引發法界批評，昨天五名大法官的判決只是為凸顯五名大法官也可以運作憲法法庭，但五名大法官判決的合法性仍然受質疑，連聲請釋憲的律師都不確定基層法官會不會埋單。

立法院前年底通過憲法訴訟法修法，將判決違憲門檻修改為至少須十名大法官參與評議，宣告違憲至少需九票，但大法官現有員額八名，民進黨立法院黨團對憲訴法修正案聲請釋憲，加上總統兩波提名的大法官人選均遭立法院封殺，大法官能否處理憲訴法釋憲案，內部見解歧異。

五大法官判決 相關爭議並未消弭

五名大法官去年底首次擅自作出憲訴法違憲的判決後，相關爭議並未消弭，五人憲法法庭判決的正當性也遭到多方挑戰，不僅蔡宗珍、楊惠欽朱富美三位大法官提出不同意見聲明，指憲法法庭組成不合法、五名大法官所作的判決無效；立法院程序委員會也提案對五名大法官逾越司法權予以嚴厲譴責，甚至擬推動公投，讓公民複決推翻大法官違憲判決。

五名大法官昨天再度作出第二件爭議憲法判決，針對辯護律師為羈押被告提抗告的相關權利作出判決指出，刑事訴訟法第四一六條第一項第一款應準用上訴權人規定，辯護人除非違反被告明示意願，否則可為被告的利益聲請撤銷或變更，撤銷屏東地院關於男子林峰帆犯違法製造非制式手槍罪遭羈押後，律師被法院裁定無權抗告的裁定。

呂太郎：憲法機關運作 不可中斷

主筆大法官呂太郎在判決理由中指出，憲法是人民權利的保障書，人民權利的保障不可分秒或缺，憲法機關運作也不可片刻中斷。更意有所指批評，以解釋憲法為職責的大法官，「竟拒絕參與憲法解釋的評議」，非立法者規畫以「現有總額」固定比例為評議及評決門檻時所能預見。

五名大法官雖刻意彰顯憲法法庭保障人權的角色，但因相關爭議在現有機制下早就可以處理，五名大法官不顧爭議、認為有急迫性的解釋也受質疑。

司改會籲總統 速提名新任大法官

在野立委仍指五名大法官所作的是違法判決，民間司法改革基金會除呼籲蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官未來應出席憲法法庭之評議，也籲請總統賴清德總統盡速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。 

新聞眼／5位大法官爭議判決常態化？

二○二六年第一天上班日，憲法法庭「馬不停蹄」判決律師得為被告利益提起準抗告，看似為保障訴訟當事人的訴訟及防禦權，彰顯大法官保障人權的重要性，但反而凸顯「司法行政怠惰」的嚴重問題；且聲請撤銷、變更處分的聲請人準用上訴權人規定，由司法院提修法即可解決，何以拖到現今還要由組成有爭議的憲法法庭處理？

藍白轟憲法法庭：違反程序 判決自始無效

五名大法官昨針對「辯護人對羈押處分提起準抗告」做出釋憲判決，國民黨立委翁曉玲昨表示，違反程序、判決自始無效；民眾黨則認為，憲法法庭企圖從人權議題著手，提升五人判決正當性，陽謀昭然若揭，並指有更嚴重侵害人權規範應盡速修法解決；民進黨團幹事長鍾佳濱表示，憲法法庭是處理和憲法有關爭議的最終機制，民進黨團尊重大法官所做判決。

蔡宗珍等3大法官仍拒評議…提意見書要求附卷 持續參與審查庭

憲法法庭五名大法官昨再度排除蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三名認為組織不合法而拒絕評議的大法官，作出今年首件判決；據了解，上周三憲法法庭評議時，蔡宗珍等三位大法官仍堅持理念而未參與，但提出意見書要求附卷，要在中華民國大法官的釋憲史上留下官方紀錄。

聲請釋憲律師憂：大法官出席人數有爭議

憲法法庭五名大法官昨判決刑事訴訟法第四一六條第一項應適用上訴權人規定，辯護人得為被告利益對羈押等處分提出準抗告；釋憲聲請人、律師李永裕回應認為，憲法法庭大法官出席人數不足仍有爭議，未來各級法院是否適用判決，值得關注，根本辦法仍是司法院要修法。

