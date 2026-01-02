憲法法庭再次五人判決 民眾黨：人權議題下手…企圖提升正當性

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
憲法法庭今就「辯護人對羈押處分提起準抗告」聲請裁判憲法審查，作出115年憲判字第1號判決。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭今就「辯護人對羈押處分提起準抗告」聲請裁判憲法審查，作出115年憲判字第1號判決。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今就「辯護人對羈押處分提起準抗告」聲請裁判憲法審查，作出115年憲判字第1號判決，宣告刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用上訴權人規定，才符合憲法保障人身自由，本件判決仍由5名大法官評議。民眾黨指出，5人大法官刻意從人權議題著手，企圖提升5人判決正當性，此種陽謀，昭然若揭。

台灣民眾黨表示，憲法增修條文設大法官15人掌理解釋憲法之權，司法院5人違反憲法規定與法律規定的前提下，違憲、違法做出5人判決，刻意從人權議題著手，企圖提升5人判決正當性，此種陽謀，昭然若揭。但違憲違法的5人組成，不會因為提出的意見有助被告程序權保障，就能夠讓違憲違法的判決合法化、合憲化。

民眾黨贊同，在合法的前提下，各機關可以努力繼續提升我國的人權保障，但應該以合法的程序進行。此時5人持續判違法決，訴求人權保障議題，因在違法程序前提下，對各級法院法官、律師，都創造本無必要的難題。

民眾黨指出，此次115年憲判1號是對刑事訴訟法第416條，採取合憲性解釋建議，認為應準用刑訴法第346條規定，但其實沒有此解釋建議，各級法院法官在解釋適用法律時，本來就可以做此種合憲性解釋。現行羈押制度，存在更多侵害人權的規範，民眾黨早就提出相關修法，解決許多更為嚴重的問題。令人遺憾的是，卻遭由民進黨政府控制的司法院與法務部杯葛反對。

民眾黨呼籲，立法院應立即排審刑事訴訟法相關條文的修正草案，全面檢討羈押制度的人權侵害問題。並再度強調5人判決在憲法上、法律上都是違憲違法而無效。請賴清德總統立即履行法律義務，別再刻意拖延提出大法官人選。

大法官 憲法法庭 台灣民眾黨 司法院 刑事訴訟 賴清德 民進黨

