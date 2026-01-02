聽新聞
憲法法庭作出判決 司改會籲請總統盡速提名新任大法官補足缺額

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今下午作成115年憲判字第1號判決「辯護人對羈押處分提起準抗告案」對此，民間司法改革基金會聲明呼籲蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官未來應出席憲法法庭之評議，也籲請總統賴清德總統盡速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。 

司改會聲明認為，憲法法庭依憲法本即有作成裁判義務，在去年12年29日作成「114年憲判字第1號」宣告去年1月23日修正公布的「憲法訴訟法」失效，今再度作成判決，處理關乎人民權益的重要憲法爭議，值得肯定。

司改會也指出，憲法法庭設置前兩年（2022年、2023年）每年憲法法庭均作成20件判決，2024年（作成11件判決）有7位大法官任期屆滿缺額後，直至「114年憲判字第1號」作成前，長達417天的時間，憲法法庭對受理中的案件無作成任何實體判決，呼籲並期勉憲法法庭應繼續盡速作成保障人民權益的判決，以彌補過去「空白失落」的時間中，讓諸多已經等待許久的案件獲得救濟。

司改會對於蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官缺席115年憲判字第1號判決「深表遺憾」並呼籲3位大法官未來應出席憲法法庭評議。

司改會表示，憲法法庭實務運作上，作成裁判除需以會議進行評議外，尚須足夠人數大法官分擔「主筆」工作，方能有效率處理諸多繁重的受理案件；目前累積的96件待評決案件，粗估可能要6年以上才能消化積案，若僅靠目前的大法官，難以期待有效率處理積案，其中諸多與人民權益相關的重要案件，亦難以與短期內獲得救濟，為盡速落實保障人民訴訟上及憲法上權益，籲請總統應盡速與立法院進行實質協商，納入更多元的審薦代表，盡速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。

憲法法庭 大法官 憲判

相關新聞

「組成不合法」…不顧爭議 5大法官再作判決

憲法法庭五名大法官去年底作出爭議的憲法判決後，昨天五人再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師就羈押處分抗告的相關規...

新聞眼／5位大法官爭議判決常態化？

二○二六年第一天上班日，憲法法庭「馬不停蹄」判決律師得為被告利益提起準抗告，看似為保障訴訟當事人的訴訟及防禦權，彰顯大法官保障人權的重要性，但反而凸顯「司法行政怠惰」的嚴重問題；且聲請撤銷、變更處分的聲請人準用上訴權人規定，由司法院提修法即可解決，何以拖到現今還要由組成有爭議的憲法法庭處理？

藍白轟憲法法庭：違反程序 判決自始無效

五名大法官昨針對「辯護人對羈押處分提起準抗告」做出釋憲判決，國民黨立委翁曉玲昨表示，違反程序、判決自始無效；民眾黨則認為，憲法法庭企圖從人權議題著手，提升五人判決正當性，陽謀昭然若揭，並指有更嚴重侵害人權規範應盡速修法解決；民進黨團幹事長鍾佳濱表示，憲法法庭是處理和憲法有關爭議的最終機制，民進黨團尊重大法官所做判決。

蔡宗珍等3大法官仍拒評議…提意見書要求附卷 持續參與審查庭

憲法法庭五名大法官昨再度排除蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三名認為組織不合法而拒絕評議的大法官，作出今年首件判決；據了解，上周三憲法法庭評議時，蔡宗珍等三位大法官仍堅持理念而未參與，但提出意見書要求附卷，要在中華民國大法官的釋憲史上留下官方紀錄。

聲請釋憲律師憂：大法官出席人數爭議 各法院適用判決？

憲法法庭五名大法官昨判決刑事訴訟法第四一六條第一項應適用上訴權人規定，辯護人得為被告利益對羈押等處分提出準抗告；釋憲聲請人、律師李永裕回應認為，憲法法庭大法官出席人數不足仍有爭議，未來各級法院是否適用判決，值得關注，根本辦法仍是司法院要修法。

憲法法庭今再次五人判決 翁曉玲轟自始無效、吳宗憲批把制度當自助餐

憲法法庭5名大法官今再次排除認為憲法法庭組成不合法的蔡宗珍、楊惠欽、朱富美，判決刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用上...

