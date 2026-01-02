暫停一年 憲法法庭今判決115年首宗釋憲案

二○二六年第一天上班日，憲法法庭「馬不停蹄」判決律師得為被告利益提起準抗告，看似為保障訴訟當事人的訴訟及防禦權，彰顯大法官保障人權的重要性，但反而凸顯「司法行政怠惰」的嚴重問題；且聲請撤銷、變更處分的聲請人準用上訴權人規定，由司法院提修法即可解決，何以拖到現今還要由組成有爭議的憲法法庭處理？

2026-01-03 01:25