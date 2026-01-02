暫停一年 憲法法庭今判決115年首宗釋憲案

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
憲法法庭於去年「復活」後，今天判決115年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案，廳長許碧惠（左）及處長兼發言人吳定亞（右）出席，此案也吸引媒體關注。記者曾原信／攝影
憲法法庭於去年「復活」後，今天判決115年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案，廳長許碧惠（左）及處長兼發言人吳定亞（右）出席，此案也吸引媒體關注。記者曾原信／攝影

憲法法庭於去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後恢復功能，今天憲法法庭作出「115年憲判字第1號」判決，宣告刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用上訴權人規定，才符合憲法保障人身自由、保障訴訟權意旨。

⭐2025總回顧

判決後記者會上，廳長許碧惠及處長兼發言人吳定亞出席，許碧惠表示，本案因男子林峰帆犯非法製造非制式手槍罪，遭屏東地方法院判7年6月徒刑，併科14萬罰金。林峰帆曾向屏東地院聲請具保停止羈押，遭屏院裁定駁回，但林峰帆主張刑事訴訟法第416條規定的「聲請人」，範圍限於受羈押處分的被告本人、排除律師，造成被告無法於短暫的聲請期限內，獲得對違法的羈押處分為即時救濟，應屬違憲，最終憲法法庭認為屏東地院之裁定違憲，發回屏院。

憲法法庭於去年「復活」後，今天判決115年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案，廳長許碧惠出席。記者曾原信／攝影
憲法法庭於去年「復活」後，今天判決115年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案，廳長許碧惠出席。記者曾原信／攝影
憲法法庭於去年「復活」後，今天判決115年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案。記者曾原信／攝影
憲法法庭於去年「復活」後，今天判決115年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案。記者曾原信／攝影
憲法法庭於去年「復活」後，今天判決115年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案，廳長許碧惠（左）及處長兼發言人吳定亞（右）出席。記者曾原信／攝影
憲法法庭於去年「復活」後，今天判決115年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案，廳長許碧惠（左）及處長兼發言人吳定亞（右）出席。記者曾原信／攝影

憲法法庭 屏東 刑事訴訟 憲訴法

延伸閱讀

爭議憲法法庭「馬不停蹄」再作出判決 釋憲律師憂：法院是否適用？

憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

立院通過譴責卓榮泰 政院嗆：中共軍演沒發聲還擋軍購…令人訝異

砍死河智媛前老闆...凶嫌羈押中恐還有共犯 法院曝：警已鎖定對象

相關新聞

「組成不合法」…不顧爭議 5大法官再作判決

憲法法庭五名大法官去年底作出爭議的憲法判決後，昨天五人再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師就羈押處分抗告的相關規...

新聞眼／5位大法官爭議判決常態化？

二○二六年第一天上班日，憲法法庭「馬不停蹄」判決律師得為被告利益提起準抗告，看似為保障訴訟當事人的訴訟及防禦權，彰顯大法官保障人權的重要性，但反而凸顯「司法行政怠惰」的嚴重問題；且聲請撤銷、變更處分的聲請人準用上訴權人規定，由司法院提修法即可解決，何以拖到現今還要由組成有爭議的憲法法庭處理？

藍白轟憲法法庭：違反程序 判決自始無效

五名大法官昨針對「辯護人對羈押處分提起準抗告」做出釋憲判決，國民黨立委翁曉玲昨表示，違反程序、判決自始無效；民眾黨則認為，憲法法庭企圖從人權議題著手，提升五人判決正當性，陽謀昭然若揭，並指有更嚴重侵害人權規範應盡速修法解決；民進黨團幹事長鍾佳濱表示，憲法法庭是處理和憲法有關爭議的最終機制，民進黨團尊重大法官所做判決。

蔡宗珍等3大法官仍拒評議…提意見書要求附卷 持續參與審查庭

憲法法庭五名大法官昨再度排除蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三名認為組織不合法而拒絕評議的大法官，作出今年首件判決；據了解，上周三憲法法庭評議時，蔡宗珍等三位大法官仍堅持理念而未參與，但提出意見書要求附卷，要在中華民國大法官的釋憲史上留下官方紀錄。

聲請釋憲律師憂：大法官出席人數爭議 各法院適用判決？

憲法法庭五名大法官昨判決刑事訴訟法第四一六條第一項應適用上訴權人規定，辯護人得為被告利益對羈押等處分提出準抗告；釋憲聲請人、律師李永裕回應認為，憲法法庭大法官出席人數不足仍有爭議，未來各級法院是否適用判決，值得關注，根本辦法仍是司法院要修法。

憲法法庭今再次五人判決 翁曉玲轟自始無效、吳宗憲批把制度當自助餐

憲法法庭5名大法官今再次排除認為憲法法庭組成不合法的蔡宗珍、楊惠欽、朱富美，判決刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。