憲法法庭今將出「115年憲判字第1號」判決 是否仍5名大法官評議受矚

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
憲法法庭今天上午排定「確認裁判文本」，循例下午將作出「115年憲判字第1號」判決。記者王宏舜／攝影
憲法法庭今天上午排定「確認裁判文本」，循例下午將作出「115年憲判字第1號」判決。記者王宏舜／攝影

在野黨立委前年修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲的大法官不得低於9人，憲法法庭因此停擺近1年。上月19日，憲法法庭排除拒絕評議的3名大法官，5名大法官判修正案違憲。在爭議聲中，憲法法庭今天上午排定「確認裁判文本」，下午將作出「115年憲判字第1號」判決，確定憲法法庭持續運作。

因今年總預算案立院未審，以時效性來看，去年度總預算釋憲聲請可能有急迫性，但該案具高度政治性，憲法法庭今天是否會就此宣判仍是疑問。法界人士指出，人民的釋憲聲請才是憲法法庭最大的案源，憲法法庭也有可能先挑選人民聲請案宣判，一來凸顯憲法法庭存在的意義，二來若3名大法官持續不參與評議、僅篩選不受理的案件，角色也尷尬。

例如刑法第80條規定追訴權期間，一名女童在1999年暑假遭性侵，她認為該條文規定加重強制性交的追訴期間為30年，依舊法規定僅20年，條文牴觸憲法所保障的訴訟權、正當法律程序、比例原則、保障性別平等的規定，民間團體憂慮憲法法庭停擺，影響性暴力追訴期釋憲。而選舉前10日禁止公布民調案，憲法法庭已受理但未宣判。

憲法法庭停擺期間，行政院針對2025年度中央政府總預算、財政收支劃分法聲請釋憲，民進黨立法院黨團則是對憲訴法、選罷法、總預算、財劃法4案提出聲請，監察院聲請對總預算關於監察院部分審查，因牽涉政治，備受關注。現有的8名大法官對是否該遵守憲訴法新制意見相左，兩派意見分別透過不受理裁定的意見書、新聞稿，表達憲法法庭該或不該開會的立場，加上大法官人選兩度遭立法院封殺，憲法法庭何時能恢復運作成問號。

去年12月19日，在大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美拒絕參與評議的情況下，謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥認為大法官持續拒絕參與評議「無異於缺額」，在極端例外、不得已的狀況下，為維持憲法法庭運作、發揮大法官憲政功能，將3人從現有總額中扣除，宣告憲訴法修正案違憲並失效。

3名大法官長期不評議，前大法官黃虹霞批評「是誰給你們大法官『睡覺』的權力？」，去年唯一的一號判決「114年憲判字第1號」出爐後，蔡宗珍等3人再聲明憲法法庭組成不合法，質疑判決合法性，認為其他5名大法官的判決無效。朝野為此吵翻天，而行政院在去年最後一天，再以反年改相關法案程序違背憲法正當立法程序、實質內容牴觸憲法第70條，遞狀聲請釋憲。

