聽新聞
0:00 / 0:00

藍批帶頭違法 提案譴責5大法官

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

藍白聯手通過的新版「憲法訴訟法」，遭五名大法官判決違憲無效，引發在野黨反彈。國民黨立院黨團昨針對五名大法官提出譴責案，直指五名大法官逾越司法權限、侵害立法權，嚴重損害憲政秩序。全案經院會表決，藍白藉人數優勢以贊成六十人、反對五十一人，將譴責案逕付二讀，並交黨團協商。

⭐2025總回顧

在野黨立委去年三讀通過修正憲訴法，規定參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人；憲法法庭十九日判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失效。

國民黨團不滿大法官違憲判決，昨在立法院提出譴責案。譴責案指出，無論依舊制或去年通過的修正規定，大法官皆不符合法定人數，程序上存有重大瑕疵。大法官帶頭違法，為了向賴清德總統表忠，身為憲法守護者，卻甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心。建請立法院作成決議，針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，立法院只能議決法律案、預算案，哪隻眼睛看到憲法或憲法增修條文，寫到立法院可以超越司法院之上？可以對於違法、違憲逕行判決？

民眾黨團副總召張啓楷說，提出譴責案是要撥亂反正；國民黨團書記長羅智強說，為何要譴責大法官？大法官擺明幫賴清德總統鋪當皇帝的路，針對憲法法庭淪籌安會，立法院必須嚴加譴責。

國民黨立委翁曉玲說，大法官未達成法定人數門檻所做的任何判決，都是當然自始無效的判決，不具效力。

憲法法庭 憲訴法 大法官 國民黨 憲政秩序 賴清德

延伸閱讀

憲訴法五大法官憲判譴責案 藍白人數優勢逕付二讀

憲法判決可被公民複決 藍提修公投法逕付二讀交協商

嘉市長選戰綠白營完成人選提名徵召 執政藍營將以此方法產生人選

國民黨通過藍白協商機制 確認竹市、宜蘭、嘉市、新北共推「能勝選的人」

相關新聞

藍批帶頭違法 提案譴責5大法官

藍白聯手通過的新版「憲法訴訟法」，遭五名大法官判決違憲無效，引發在野黨反彈。國民黨立院黨團昨針對五名大法官提出譴責案，直...

新聞眼／拿憲政武器反制在野 升高對立

憲法法庭「復活」後，外界預估賴政府將開始善用這一項憲政武器，「杯葛」國會多數通過的法案。果不其然，行政院、考試院都將針對...

回應藍白修法爭議 人民作主志工團高雄行踏推公投連署：盼成為後盾

人民作主志工團發起公投與靜默行踏行動，30多名團員今天抵達高雄車站，副團長張人仰受訪說，此次行動訴求就是降低修憲門檻，強...

憲訴法五大法官憲判譴責案 藍白人數優勢逕付二讀

憲法訴訟法修正條文被五名大法官判決違憲無效，引發在野黨反彈。國民黨立院黨團針對五名大法官提出譴責案，於今日立法院會中，藍...

憲法判決可被公民複決 藍提修公投法逕付二讀交協商

在野黨立委去年三讀通過修正憲法訴訟法，五名大法官12月19日做成憲法法庭判決，宣告憲訴法修正條文違憲無效。國民黨立院黨團...

憲判可公投、老農年金加碼、新版立委助理費案 立院逕付二讀

憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲失效，憲法法庭得以重新運作。國民黨立院黨團提出「公民投票法部分條文修正草案」，主張憲法法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。