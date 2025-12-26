快訊

回應藍白修法爭議 人民作主志工團高雄行踏推公投連署：盼成為後盾

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
人民作主志工團發起公投與靜默行踏行動，30多名團員今天抵達高雄車站。記者郭韋綺／攝影
人民作主志工團發起公投與靜默行踏行動，30多名團員今天抵達高雄車站。記者郭韋綺／攝影

人民作主志工團發起公投與靜默行踏行動，30多名團員今天抵達高雄車站，副團長張人仰受訪說，此次行動訴求就是降低修憲門檻，強調這一波行動是回應去年藍白在國會推動憲法訴訟法、選舉罷免法爭議修法所引發的憲政危機，籲民眾參與公投電子連署，解決爭議修法。

⭐2025總回顧

前身為核四公投促進會的人民作主志工團是深耕多年的公民團體，向來主張直接民權才是民主深化的基礎。張人仰提及，去年12月看到立法院由藍白主導推動憲法訴訟法與選舉罷免法修法，這對人民的直接民權，有非常大的影響。

張人仰表示，選罷法修法提高罷免門檻很不合理，作為最早倡議公投與直接民團之一，才會選擇以公投作為「救濟的動作」，透過人民複決權回應爭議修法。

談到憲訴法，他表示，上周五憲法法庭已做出違憲判決，已經沒有公投的必要，未來第一案公投有可能中選會會宣告終止，但即便如此，行踏行動連署仍具有意義，希望成為大法官的後盾，展現民意支持。

這次公投行動是史上第一次使用電子連署，8月迄今已突破10萬份連署，他坦言公投門檻高，需29.3萬份，對任何民團來說都非常困難，但還是努力做看看。

至於行動方式，張人仰說明，志工團每個月在全國各地行踏，上周在苗栗，這周來到高雄，今天下午行踏行程集中在高雄車站前、後站周邊主要街道，明天會擴大走訪市區，包括旗津、駁二與哈瑪星等地。

張人仰說，歡迎大家隨時、隨地、用各種形式加入，希望透過實體互動讓更多民眾了解公投內容與電子連署方式，表達人民當家作主的決心。

他指出，若連署達到29.3萬份門檻，將進入下一階段程序，中選會3到6個月內就會進入投票階段，若與大選時間相符，將併同舉行，否則可能單獨投票。

人民作主志工團發起公投與靜默行踏行動，30多名團員今天抵達高雄車站。記者郭韋綺／攝影
人民作主志工團發起公投與靜默行踏行動，30多名團員今天抵達高雄車站。記者郭韋綺／攝影

憲法法庭 憲訴法 憲法訴訟法 高雄車站

