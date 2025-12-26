憲訴法五大法官憲判譴責案 藍白人數優勢逕付二讀

憲法訴訟法修正條文被五名大法官判決違憲無效，引發在野黨反彈。國民黨立院黨團針對五名大法官提出譴責案，於今日立法院會中，藍白以人數優勢將譴責案逕付二讀，並交黨團協商。

在野黨立委去年三讀通過修正憲訴法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人；憲法法庭認定，憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，12月19日判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。本次參與判決的大法官有謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞等。

對於上述五名大法官，國民黨團提案譴責。根據提案內容，無論依舊制或去年通過的修正規定，皆不符合法定人數，程序上存在重大瑕疵。大法官帶頭違法，為了向賴清德總統表忠，身為憲法守護者，卻甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心。爰此，建請立法院作成決議，針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。

國民黨團提出的譴責案於今日立法院會處理。在發言階段，民進黨團幹事長鍾佳濱說，憲法是重要東西，腦袋是好東西，兩個一起用就不會違憲。立法院只能議決法律案、預算案，哪隻眼睛看到憲法或增修條文，寫到立法院可以超越司法院至上，對於違法、違憲逕行判決，逕行決定。民進黨立委莊瑞雄則批藍白，理盲、法盲且是文盲。

民進黨立委沈伯洋說，南韓去年曾因政治因素，導致大法官人數不足，7人才能開會，南韓憲法法庭直接凍結7人開會條款，讓憲法法庭可以存續；北韓憲法第167、168條規定，北韓中央法院必須服膺於人民議會，法院獨立性不存在，違憲審查不存在，因為北韓的立法院最大，今天說憲法法庭判決無效，這是朝北韓看齊，難道要變成北韓法學嗎？

民眾黨團副總召張啓楷說，今日提出譴責案是要撥亂反正；國民黨團書記長羅智強說，為何要譴責大法官，因為是憲法白痴、數學白痴，就算按照舊版憲訴法，明文規定6人以上出席，5名大法官就做違憲判決。擺明幫賴清德鋪當皇帝的路，針對憲法法庭淪籌安會，立法院必須嚴加譴責。

國民黨立委翁曉玲說，大法官本應為憲法和法治的守門人，沒想到竟無風骨氣節，淪為執政者的鷹犬，幫著遂行獨裁，成為違憲的怪獸酷斯拉，成為賴清德的遙控器。大法官未達成法定人數門檻所做的任何判決，都是當然自始無效的判決，不具效力。國民黨立委吳宗憲說，拜託賴清德總統趕快提名大法官的人選，不要讓憲法法庭再癱瘓。

到了表決階段，民進黨團提出不予審議，贊成51人，反對60人，遭否決；國民黨團提出將譴責案逕付二讀，贊成60人，反對51人，在藍白人數優勢下通過，並交黨團協商。