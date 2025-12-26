憲法判決可被公民複決 藍提修公投法逕付二讀交協商
在野黨立委去年三讀通過修正憲法訴訟法，五名大法官12月19日做成憲法法庭判決，宣告憲訴法修正條文違憲無效。國民黨立院黨團提案修法「公民投票法」，將憲法法庭判決納入公民複決項目。國民黨團提案於立法院會逕付二讀，並交黨團協商。
在野黨立委去年三讀通過修正憲訴法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人；憲法法庭認定，憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，12月19日判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。此判決一出爐，立即引起在野黨群起批評。
國民黨團提出修法公投法，於第二條公投適用事項，增列「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」；在第30條，公投案通過者，各該選舉委員會應於投票完畢7日內公告公民投票結果，依下列方式處理，增列「憲法法庭裁判於公告之日算至第3日起，失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力。」
據國民黨團提出的公投法第30條修正草案，明定有關重大政策者，應由總統或權責機關於3個月內為實現該公民投票案內容的必要處置。
國民黨團的公投法修正草案於今日立法院會處理，將國民黨團提案逕付二讀，並交黨團協商。
