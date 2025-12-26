快訊

憲判可公投、老農年金加碼、新版立委助理費案 立院逕付二讀

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
藍推憲法法庭判決可公投、綠推老農年金加碼 立院逕付二讀。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲失效，憲法法庭得以重新運作。國民黨立院黨團提出「公民投票法部分條文修正草案」，主張憲法法庭判決未來可經由公投交由人民複決，決定推翻與否，該案今天在立法院會報告事項逕付二讀。藍綠黨團近期力推農民退休儲金加碼，相關提案也在今天院會逕付二讀。

⭐2025總回顧

國民黨團提案主張，除了總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判，可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判的複決案，將於公投通過並公告結果後第三日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。另外，針對重大政策的公投，總統或權責機關也要在三個月內即應實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於三年內不得變更。

國民黨團書記長羅智強表示，總統賴清德曾說過「更大的民主」，此次公投法修正就會把這一塊明文化。是否比照今年的「反廢死公投」，以黨團提案的方式成立公投？羅智強指出，所有公投的可能性都不排除，現在公投和大選合併舉行，所以也可能搭配明年地方選舉，推出相關的公投。

此外，國民黨立委陳玉珍日前提助理費除罪化修法惹議，後與助理工會達成共識，提案審查時陳玉珍願協助整合助理工會所提修法版本。國民黨立委牛煦庭也提立法院組織法修法草案，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費，包含辦公事務費用、公費助理、專業加給、資深加給等，其中助理費按立委每年歲費5倍計算，也在今天立法院院會逕付二讀。

