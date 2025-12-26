【重磅快評】卓榮泰私設憲法小法庭 大法官別忙了

憲法法庭奇蹟復活，行政院有樣學樣，竟想出停砍年改法案「副署、公告、不執行」點子，還說有前例可循。可笑的是，這個前例正是卓內閣的傑作，行政院的作法有如在院內私設「憲法小法庭」；看來大法官們也不必這麼忙了，卓榮泰已身兼閣揆與大法官，自己來就行了。

藍白本月12日通過停砍年改法案，18日送抵總統府與行政院，依法應於28日前公布。眼見時間迫近，行政院傳今天拍板，由於憲法法庭已宣布憲法訴訟法修正案違憲失效，憲法法庭已然「復活」，行政院一改不覆議、不副署、不執行的態度， 對於停砍年改法案擬採「副署、不執行」反制藍白，並聲請釋憲，總統也於今日公告法案。

副署、公告法案，事關府院，行政院既作出「副署、不執行」決策，想必總統府也會配合公告；總統賴清德昨天痛批在野沒資格格談憲政，但也只是嘴巴上撂狠話，真的捲袖拆毀憲政架構的是卓榮泰，竟敢大言不慚說要「副署、不執行」，儼然是老大，賴清德只是「配合」公告，反似跟班小弟。

但有意思的是行政院的說詞，它提列「副署、不執行」的理由， 一是憲法法庭重啟，府院高層研商決定以釋憲解決爭議。二是「副署、不執行」已有前例，例如「警察人員人事條例」、「軍人待遇條例」，也都是副署、公布，但並未編列預算。三是，行政院過去多次提出覆議遭杯葛，不讓卓揆到立法院報告，因此政院也不會提覆議。

卓榮泰屢創造憲政首例，藍白於11月修「財劃法」，行政院提出覆議遭否決後，卓榮泰宣布「不副署」以捍衛憲政秩序，賴總統也表態支持，寫下閣揆不副署法案的憲政首例；今天再宣布停砍年改法案「副署、不執行」，再次改寫違憲「新猶」。

網友的比喻最傳神，指這樣一來民眾是不是可以「只申報、不繳稅」？卓揆一下子不副署不執行，一下子副署不執行，以後會不會不副署卻執行？真的把民眾搞得團團轉！

但矛盾的是，卓榮泰說憲法法庭重啟，府院決定以釋憲解決爭議，但憲法法庭真的合法重啟了嗎？大法官（開會）人數既不合新憲訴法也不符舊憲訴法，是那門子的重啟？還傳出有人想去關說大法官，檢方都還沒查辦，卓榮泰的話會不會說得太快？

行政院說「副署不執行」已有前例，指的是「警察人員人事條例」、「軍人待遇條例」。這兩條法律是既副署也公告，但沒執行，卓榮泰瀆職在先，只是沒人敢辦，怎麼可以拿來當可依循的前例？

照卓榮泰的邏輯，反正日後卓榮泰要不要副署，都有前例可循，還有人管得了行政院長嗎？大法官人數不足也可以復活，以後賴清德也不用再提名大法官，反正已有復活的前例可循？

行政院指過去多次提覆議都否決，因此政院也不會提覆議，聽起來更像意氣之爭，難道官員可以不喜歡被質詢就不去備詢、不喜歡被嚴審預算就不送審？既然停砍年改法案可以「副署、不執行」、11月修正的財劃法要不要補副署一下？別讓民眾誤會卓榮泰討厭財劃法的程度大於停砍年金法案？

卓榮泰之前不副署，或多或少可以宣稱這是制衡手段，表達憲政高度的異議，並願為此承擔政治代價。但副署而不執行，讓國家陷入有法律卻無人推動的混亂，其實比不副署更嚴重；卓榮泰若非自認行政院可以取代憲法法庭，又怎敢如此膽大妄為？