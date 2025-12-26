傅崐萁轟「賴氏憲法」：想做什麼就做什麼 台灣變人治國家

立法院日前三讀通過停砍年金法案，三讀咨文已送達總統府及行政院，據了解，在憲法法庭恢復運作後，行政院預計將採「副署不執行」做法，並且提出聲請釋憲。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，台灣已變完全人治的國家，賴清德總統想做什麼就做什麼。

立法院於12日在藍白優勢下三讀通過攸關停砍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，三讀咨文已在日前送至總統府與行政院。據了解，在行政院針對財劃法做出「不副署」的爭議決定後，原本對年改相關法案也計畫同樣採「不副署不執行」方式處理；不過在憲法法庭重新開會，並對憲訴法做出違憲裁決後，據指出，府院高層已經決定改以釋憲解決爭議。

傅崐萁說，賴清德政府從去年就職到現在，有多少的案子完全不依法執行，現在台灣已經變成一個完全人治的國家，賴清德想做什麼就做什麼，賴清德不願意聽，不願意看，甚至也不願思考，到現在以為是台南市長，把立法院當台南市議會處理。

傅崐萁表示，昨天賴清德有講說在野黨要注意憲政，賴總統已經告訴全世界的民主國家，「大法官是五大於六」，滑天下之大稽，以後小學生的算數都要重教，如果這是「賴語錄」、「賴氏憲法」的規定，非常遺憾。至於賴總統提到的總預算問題，總預算本身就是違法的，違法預算要強迫國會一起當共犯，審查違法的預算。一個違法的總統要叫大家一起跟他違法，這是教壞小孩，「我們做該做的事情」。