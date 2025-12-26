快訊

Wii停產繼續告！任天堂專利戰等15年勝出 侵權廠商要賠2.5億天價費用

朱孝天與相信音樂撕破臉道歉止血！ 昔日「皇帝投胎」言論再被挖出

Switch 2記憶體成本狂漲41％！主機賣愈多虧愈多 恐面臨漲價危機

傅崐萁轟「賴氏憲法」：想做什麼就做什麼 台灣變人治國家

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統（圖）。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（圖）。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過停砍年金法案，三讀咨文已送達總統府及行政院，據了解，在憲法法庭恢復運作後，行政院預計將採「副署不執行」做法，並且提出聲請釋憲。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，台灣已變完全人治的國家，賴清德總統想做什麼就做什麼。

⭐2025總回顧

立法院於12日在藍白優勢下三讀通過攸關停砍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，三讀咨文已在日前送至總統府與行政院。據了解，在行政院針對財劃法做出「不副署」的爭議決定後，原本對年改相關法案也計畫同樣採「不副署不執行」方式處理；不過在憲法法庭重新開會，並對憲訴法做出違憲裁決後，據指出，府院高層已經決定改以釋憲解決爭議。

傅崐萁說，賴清德政府從去年就職到現在，有多少的案子完全不依法執行，現在台灣已經變成一個完全人治的國家，賴清德想做什麼就做什麼，賴清德不願意聽，不願意看，甚至也不願思考，到現在以為是台南市長，把立法院當台南市議會處理。

傅崐萁表示，昨天賴清德有講說在野黨要注意憲政，賴總統已經告訴全世界的民主國家，「大法官是五大於六」，滑天下之大稽，以後小學生的算數都要重教，如果這是「賴語錄」、「賴氏憲法」的規定，非常遺憾。至於賴總統提到的總預算問題，總預算本身就是違法的，違法預算要強迫國會一起當共犯，審查違法的預算。一個違法的總統要叫大家一起跟他違法，這是教壞小孩，「我們做該做的事情」。

憲法法庭 憲訴法

延伸閱讀

賴總統轟在野黨沒資格談憲政 林沛祥回不認同：不尊重憲法才導致危機

桃機第三航廈北廊廳正式啟用 將有效紓解清晨轉機與出境尖峰壓力

影／賴清德總統：無法如期審查總預算就不必再談憲政精神

影／季麟連贈「手槍」挺謝龍介 盼終結賴清德本命區32年執政

相關新聞

傅崐萁轟「賴氏憲法」：想做什麼就做什麼 台灣變人治國家

立法院日前三讀通過停砍年金法案，三讀咨文已送達總統府及行政院，據了解，在憲法法庭恢復運作後，行政院預計將採「副署不執行」...

影／高雄護憲遊行登場 砲轟執政黨毀憲亂政

今天是行憲紀念日，台灣民眾黨及司法改革黨不滿近日行政院長卓榮泰不副署財劃法、5名大法官判決立法三讀通過的憲訴法違憲，今天...

影／立院前「躺平」演行動劇 民團諷藍白亂政

台灣民主行動聯盟下午於立法院前舉行「抗議毀憲亂政、拒絕副署惡法」集會請願行動，並演出行動劇諷刺藍白聯合中共毀憲亂政，表示...

韓國瑜：立法院持續恪守憲政精神 守護民主

今為行憲紀念日，睽違多年再次成為國定假日。賴清德總統日前曾批國會濫權，在野獨裁。立法院長韓國瑜今日表示，承繼履行對憲法的...

批行憲紀念蒙塵 翁曉玲：與獨裁統治集團、無恥政客抗爭到底

今為行憲紀念日，恢復全國放假，但憲法訴訟法五名大法官判決，被在野批評違憲。國民黨立委翁曉玲說，行憲紀念日「蒙塵」，民主憲...

羅智強：民主顛覆始自癱瘓國會 勿讓行憲紀念變毀憲紀念

今天是行憲紀念日，恢復全國放假，但憲法訴訟法五名大法官判決，引發在野批評違憲。國民黨立委羅智強說，歷史經驗反覆證明，民主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。