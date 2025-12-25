影／高雄護憲遊行登場 砲轟執政黨毀憲亂政

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣民眾黨及司法改革黨發起守護憲政車隊遊行，上百人在行憲紀念日集結，抗議執政黨毀憲亂政。記者徐白櫻／攝影
台灣民眾黨及司法改革黨發起守護憲政車隊遊行，上百人在行憲紀念日集結，抗議執政黨毀憲亂政。記者徐白櫻／攝影

今天是行憲紀念日，台灣民眾黨及司法改革黨不滿近日行政院長卓榮泰不副署財劃法、5名大法官判決立法三讀通過的憲訴法違憲，今天下午在高雄市區舉辦車隊遊行，控訴執政黨毀憲亂政，導致憲政產生非常大的僵局與危機，立法院成為可有可無的單位。

今天下午3時，「行憲紀念日車隊遊行」號召上百志工從高市黨部出發，汽機車繞行市區3小時宣傳理念，透過活動表達人民對政府毀憲亂政的不滿與抗議。

司法改革黨主席張靜表示，今天是紀念中華民國憲法的誕生的日子，我國憲法對於「治權」採取總統與行政院長的雙首長制，當年總統跟行政院長都是間接選舉產生，為了彼此制衡，所以憲法37條規定總統公布的法令必須經過行政院副署，最大用意是要讓行政院長監督總統。

張瀞說，總統公布是職責，沒資格不公布，若行政院長不副署就要下台，今天總統不願意公布才找行政院長不要副署，互相監督的憲政體制變成兩人合謀，一人不公布、一人不副署，導致憲政產生非常大的僵局與危機，立法院成為可有可無的單位，毀滅了立法院、也毀滅了台灣的憲政體制。

此外，依據憲法增修條文，大法官有15人、任期交錯，目前僅剩8名法官，依規定總統要在2個月內補提名人選，過去一年總統提名不當導致兩次提名都被立法院否定，以致今日大法官無法依憲法法庭處理，這不是立法院責任，而是總統應該提名至立法委員投下同意票為止，立法院監督行政權的設計，不能因為不通過就創造出「在野獨裁」這個名詞，若台灣未來憲政走向與解釋權都掌握在5個大法官手裡，絕對違法憲政體制。

民眾黨主席高雄市黨部主委張家榮也以律師身分發言指出，民國35年12月25日國民大會通過中華民國憲法，行憲紀念日曾因實施周休二日才停止放假，直至今年才恢復；現今政治紛擾，他認為政治應該要用溝通的藝術，既然立法院藍白過半，賴總統應該思考如何讓民主台灣繼續走下去。

台灣民眾黨高市黨部主委劉家榮（左三）及司法改革黨主席張靜（左四）都是法律人，兩人號召志工發起守護憲政車隊遊行。記者徐白櫻／攝影
台灣民眾黨高市黨部主委劉家榮（左三）及司法改革黨主席張靜（左四）都是法律人，兩人號召志工發起守護憲政車隊遊行。記者徐白櫻／攝影
台灣民眾黨及司法改革黨發起守護憲政車隊遊行，上百人在行憲紀念日集結，抗議執政黨毀憲亂政。記者徐白櫻／攝影
台灣民眾黨及司法改革黨發起守護憲政車隊遊行，上百人在行憲紀念日集結，抗議執政黨毀憲亂政。記者徐白櫻／攝影

