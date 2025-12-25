韓國瑜：立法院持續恪守憲政精神 守護民主

今為行憲紀念日，睽違多年再次成為國定假日。賴清德總統日前曾批國會濫權，在野獨裁。立法院長韓國瑜今日表示，承繼履行對憲法的承諾，立法院將持續恪守憲政精神。

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，賴清德也批國會濫權，在野獨裁，與立法院間的衝突再升高。

韓國瑜今說，中華民國行憲紀念，緬懷先賢創建中華民國，為國家奠定民主與法治的基礎。

韓國瑜強調，承繼履行對憲法的承諾，立法院將持續恪守憲政精神，依法行使職權，守護民主、回應人民期待。