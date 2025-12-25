批行憲紀念蒙塵 翁曉玲：與獨裁統治集團、無恥政客抗爭到底

今為行憲紀念日，恢復全國放假，但憲法訴訟法五名大法官判決，被在野批評違憲。國民黨立委翁曉玲說，行憲紀念日「蒙塵」，民主憲政發展架構瀕臨崩壞，必將與少數可惡的獨裁統治集團、意圖破壞民主普世價值的無恥政客抗爭到底。

翁曉玲說，當全台灣都沈浸在溫馨歡樂的耶誕節氛圍之際，其實今天是中華民國行憲78周年的紀念日，也是今年5月間，國民黨推動「還假於民」三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正後，恢復12月25日行憲紀念日為國定假日， 讓大家爾後值逢行憲紀念日均可放假一天。

翁曉玲表示，本應歡欣鼓舞、熱烈慶祝行憲78周年紀念的大好日子，不料，雙少數執政、朝小野大的賴清德政府竟在12月15日起，對我國憲政秩序的尊嚴，發起一連串毀滅性的攻擊。賴清德總統、行政院長卓榮泰對立法院三讀通過的法律不公布、不副署、不執行，憲法法庭違法作成「五人判決」， 讓今天的行憲紀念日徹底蒙塵，而我國引以為傲的民主憲政發展架構，瀕臨崩壞。

翁曉玲強調，面對我國憲政所遭遇的嚴重危機，在此存亡之際，必將無比堅定的捍衛本就得之不易、飽受苦難的憲法架構與民主憲政秩序，與少數可惡的獨裁統治集團、意圖破壞民主普世價值的無恥政客抗爭、周旋到底。

翁曉玲表示，「同志們，革命尚未成功，我們仍將努力！縱使烏雲能一時遮日、相信藍天終將再現。請與我一起做守護憲政、撥亂反正的堅強後盾！我們定要匡復憲政秩序與尊嚴！」