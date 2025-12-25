羅智強：民主顛覆始自癱瘓國會 勿讓行憲紀念變毀憲紀念

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
今天是行憲紀念日，恢復全國放假，但憲法訴訟法五名大法官判決，引發在野批評違憲。國民黨立委羅智強說，歷史經驗反覆證明，民主的傾覆，就是從癱瘓國會、否定立法權開始，行憲78周年，現已是憲政存亡的關鍵時刻，豈能讓行憲紀念日變成「毀憲紀念日」，全民須奮起抵抗「綠色獨裁」。

羅智強說，今天除了是耶誕節，也是中華民國行憲78周年紀念日，時隔24年，行憲紀念日再度恢復為國定假日。令人悲嘆的是，台灣的民主憲政竟已被糟蹋得面目全非。

羅智強表示，抗戰勝利後，國民政府於民國35年11月12日召開制憲國民大會，台灣也有18位制憲國大代表參加。制憲國大在12月25日三讀通過「中華民國憲法」；國民政府於民國36年1月1日公布，同年12月25日正式實施。

羅智強指出，民國38年政府遷台，中華民國憲法在大陸沒有落實的機會，但在台灣卻開啟了民主憲政的生機。民國39年，蔣中正總統依憲法推動縣市長民選，實施地方自治。從地方自治、解除戒嚴、開放黨禁、終止動員戡亂，到總統直選，行憲以來，民主的種子在台灣生根發芽茁壯。

羅智強並強調，「法治國原則」與「民主國原則」是憲法的基石，政府必須恪守依法行政、權力分立、少數服從多數，這是憲政運作的根本邏輯。民進黨取得政權後，卻以各種違法違憲的手段，一步步侵蝕台灣民主法治的根基。賴清德總統更變本加厲，曲解玩弄憲法，憲政體制在他的恣意踐踏下支離破碎。

羅智強說，立法院的三讀通過的法律，被賴清德視為無物，更讓行政院長以「不副署」作為對抗立法權的武器。本應是憲法守門人的大法官，居然在憲法法庭未達法定組成門檻下，違法做出判決，助賴清德鞏固皇權。

羅智強表示，歷史經驗反覆證明，民主的傾覆，就是從癱瘓國會、否定立法權開始。行憲78周年，現在已是憲政存亡的關鍵時刻，豈能讓行憲紀念日變成毀憲紀念日。全民必須積極奮起，一同抵抗綠色獨裁，護國護法護憲。

憲法法庭 憲訴法

