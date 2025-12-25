快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
今天是行憲紀念日，中廣前董事長趙少康表示，五位大法官不顧其他三位大法官的反對，討好賴清德總統，強行做成今年第1號憲法判決，成了今年的行憲紀念日巨大的反諷。趙少康也說，賴清德總統在競選時說「中華民國憲法是災難」，看來賴總統正在逐步實踐競選政見，賴總統是跟憲法有仇嗎？

趙少康在臉書貼文表示，今天是行憲紀念日，也是自 2001 年以來，只紀念不放假後，第一年恢復放假的行憲紀念日。

趙少康說，一直以來都主張行憲紀念日應該恢復放假，因為在2001年時，陳水扁為了228放假，取消了行憲紀念日放假，從這點就可以看出來，民進黨從來不把中華民國憲法當一回事。

趙少康表示，更可笑的是，在前幾天，五位大法官不顧其他三位大法官的反對，強行做成今年第1號憲法判決，就讓注定讓今年的行憲紀念日，成了一個巨大的反諷。

趙少康說，大法官本來應該是憲法的守護者，維護憲政秩序的最後一道防線，結果這五位大法官為了官位，討好賴清德，帶頭違法、違憲，踐踏制度，扭曲憲法精神。如果連大法官都可以不依法、不按憲法辦事，那不就是對憲法的一種踐踏？

趙少康表示，再看看賴清德，在競選總統時說：「中華民國是災難」，被嚴厲批評後改口：「中華民國憲法是災難」。加上賴清德現在的每一個行為，都是在破壞憲法、破壞憲政體制，看來賴清德正在逐步實踐競選政見。

行憲紀念日，本該是紀念與守護憲法的日子，就是因為這部憲法，讓中華民國在法治下走向民主、自由，確立權分立的國家體制。

趙少康說，所以，他要敬告賴清德政府，適可而止，別再繼續這樣糟塌中華民國的憲法，讓國家回到正軌吧！

憲法法庭 憲訴法 趙少康 賴清德

酸賴總統兌現「中華民國憲法是災難」說 趙少康：跟憲法有仇嗎？

