鄭麗文：憲法是制衡政府權力的根本 國民黨持續捍衛民主底線

今天是行憲紀念日，國民黨主席鄭麗文在臉書貼文強調，憲法是保障人民權利、制衡政府權力、守護民主法治的根本，國民黨將持續捍衛憲政體制，守住民主底線。由於鄭麗文曾多次批評民進黨毀憲亂政，今天是否藉由出席公開活動的機會再次重砲轟擊，也令人關注。

鄭麗文說，12月25日是中華民國行憲紀念日，憲法不只是文字，而是保障人民權利、制衡政府權力、守護民主法治的根本。中國國民黨將持續捍衛憲政體制，守住民主底線，讓國家穩定前行、人民安心生活。行憲在我心，民主不退步。

相較於今日的貼文，鄭麗文16日曾在臉書針對行政院長不副署財畫法在臉書發文，抨擊此舉是毀憲亂政，民進黨憲政秩序「拆解中」。鄭麗文還說，這段時間，賴清德帶領民進黨在做的事，正是一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」！

也由於在行憲紀念日的這天，鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將聯手舉辦「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，公布共同提案推動設立「台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account）」，屆時是否會針對民進黨政府所引發的諸多憲政爭議再作批評，也是外界關注的焦點。