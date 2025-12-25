聽新聞
5大法官惹議 吳宗憲哀今「行憲弔唁日」

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰／台北報導

今天是行憲紀念日，恢復全國放假，但憲法訴訟法五名大法官判決，引發在野批評違憲，國民黨立委吳宗憲昨表示，他的心情無比沉重，因為中華民國憲法已經死在賴清德總統與五位綠袍大法官手裡，只能過「行憲弔唁日」。

民眾黨表示，十二月廿五日是中華民國行憲紀念日，身為雙少數政府本應更加謙卑與自制，然而賴政府卻反其道而行，妄圖握有不受節制的權力；執政者正在試圖建立新威權體制，公僕忘記誰才是真正的主人，行政權企圖凌駕立法權，這不僅是毀憲亂政，更是獨裁的倒退與復辟，民眾黨是言與所有人民站在一起，自己的國家自己救。

吳宗憲舉例說，二○一七年，在野黨將「前瞻基礎建設特別條例」聲請釋憲，當時法定聲請門檻「立法委員現有總額三分之一」，即卅八位立委，但大法官說因立委高金素梅未參與投票，不算行使職權，以「少一人」為由，駁回「不受理」，連案件內容都不看，「（大法官）輪到自己，人數門檻就變成可調整」；寬以待己，嚴以律他，再度展現「綠能你不能」。

被問到大法官爭議，民進黨立委王世堅則表示，不是事事都要釋憲或由大法官解決國家大事，否則選那麼多立委和總統要做什麼。

憲法法庭 憲訴法

