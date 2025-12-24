【重磅快評】大法官太好用 公投就省事事省？

藍白三讀通過修正憲法訴訟法，五名大法官日前做成判決宣告違憲無效，國民黨提案修法把憲法法庭判決納入公民投票法，民進黨反擊，指國民黨團想用「直接民權」凌駕憲法，還拿瑞士為例，稱不曾發生憲法法庭裁判被公投推翻。民進黨顯然忘記一個月前才說想用公投推翻立院通過法律，沒想到大法官先來救援，公投派不上用場，連在野黨也不准用，會不會太鴨霸？

在野黨立委修憲訴法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人；但憲法法庭5名法官卻自告奮勇認定憲訴法修正條文立法程序有重大瑕疵，19日判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。

在野黨在體制內發動攻防，國民黨立院黨團表示要提案修法公民投票法第2條及第30條，將憲法法庭判決納入公投事項，公投案通過者，憲法法庭裁判於公告之日算至第3日起，失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力。黨團書記長羅智強並強調，賴清德總統說「更大的民主」，若發生爭議應交給人民決定，此次修法將明文化。

在野黨修公投法，主要在防止憲法法庭濫權，任何政黨執政，都可能會遇到。只不過，民進黨未認清目前國會朝小野大局面，一再訴諸所謂更大的民意、更大的民主來對抗，先是大罷免、接著談公投，沒想到大法官竟能自己「復活」，公投這項武器就先按下不表。

民進黨不想用公投，但也不讓藍白使用，國民黨想修公投法，也只是以子之矛攻子之盾，民進黨就理由一堆。民進黨幹事長鍾佳濱直斥國民黨「直接民權凌駕憲法法庭」，顯然是很大謬誤，他舉直接民權最發達的國家瑞士為例，過去171年有300件公投投票，只有公投通過事項被憲法法庭推翻，不曾發生憲法法庭的裁判被公投推翻。

但事實上，瑞士並無憲法法庭專門審查聯邦法律是否違憲，而是由聯邦最高法院承擔大部分憲法功能，主要在處理州憲法或州法律與聯邦法律的衝突，以及保障公民憲法權利，屬於間接違憲審查，而且聯邦最高法院不能主動宣告聯邦法律違憲，而是通過直接民主的機制，例如人民複決投票，讓人民和州來決定法律是否合憲。鍾佳濱想掩護法大法官，但卻舉例不當。

擺在眼前最大的問題是，5個大法官就可以開「小組會議」作出違憲判決，不僅不符新憲訴法，也不符舊憲訴法，連其他3個大法官都不認同，卻毫無防錯機制，如果鍾佳濱如此鍾情直接民權的瑞士，國民黨團把憲法法庭判決納入公投事項，不是剛好而已嗎？

鍾佳濱的記性可能也變差了，上月底指立院三讀修正公投法，鍾佳濱回應指民進黨團不支持公投綁大選，但支持公民用公投發揮公民制衡力量；至於民團正在連署廢止憲訴法及選罷法修法公投，鍾說民進黨公職人員和民團經常保持聯絡，強調直接民權是最好的監督制衡，支持「更大的民意」。

言猶在耳，怎麼一到國民黨說要把更大的民主納入公投修法，鍾佳濱就拚命反對？要知道的是，憲法法庭判決納入公投事項，也不是藍白穩贏；人民可以行使選舉、罷免、創制、複決的法源是來自憲法及增修條文，大法官很大，但也不能判決選舉及罷免結果無效，人民對法律或憲法修正案有同意或否決的權利，為什麼憲法判決就不得行使複決權？

再者，複決門檻極 高，一般法律案有效同意票必須多於不同意票，有效同意票須達投票權人總數的四分之一以上；憲法修正案複決通過門檻更高，有效同意票必須超過選舉人總數的一半。以2022年為例，約1930萬選舉人，需要超過965萬張同意票才能通過，民進黨到底是在怕什麼？

民進黨一路推動公投，甚至滿18歲即可投票。但在追求更大的民意及更大的民主路上，未料遇到可以自設啟動鍵的大法官，這時公投也要自動迴避，對得起當年的蔡公投（蔡同榮）嗎？還是聽話的大法官比公投好用，一切省事事省就好？