在野對總統、閣揆祭雙彈劾

聯合報／ 記者屈彥辰黃婉婷周佑政／台北報導
國民黨與民眾黨立委昨天前往監察院遞交陳情書，要求彈劾行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影
國民黨與民眾黨立委昨天前往監察院遞交陳情書，要求彈劾行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影

針對憲政運作爭議，在野黨祭出對總統、閣揆「雙彈劾」。國民黨、民眾黨立院黨團分別提出彈劾賴清德總統案，立院程序委員會昨天列入本周五院會議程；對於行政院長卓榮泰不副署再修版財政收支劃分法，藍白立委昨赴監察院陳情，要求監委彈劾卓揆。

在野黨立委聯手提案彈劾賴總統，且將依法邀「被彈劾人」賴總統到立院列席說明，總統府發言人郭雅慧昨天表示，「只要是合法合憲以及完備的程序，我們都會給予尊重」。

立院程委會昨天中午開會，在民進黨立委王義川等人鼓譟下，會議剛開始即現火藥味。王義川發言時，民進黨立委蜂擁上台，大酸藍白立委：「彈劾賴清德又不會過，就是把賴清德叫來罵；不是說六、七成民意支持嗎，卻又不敢倒閣？」

民眾黨立委劉書彬發言時，主張將國民黨團及民眾黨團彈劾賴總統案，分別改列報告事項第二、三案，並交全院委員會併案審查。民進黨表示異議，經舉手表決，九人贊成、九人反對，會議主席翁曉玲表示贊成，通過彈劾賴總統案列入本周五院會議程。

對於卓榮泰不副署再修版財劃法，國民黨立委、民眾黨立委昨上午赴監察院提出陳情，要求監委彈劾。

國民黨立委王鴻薇表示，我國是法治國家，不是「卓治國家」，不是卓榮泰說了算。國民黨立委翁曉玲表示，卓榮泰行為構成重大違法失職，嚴重破壞依法行政與權力分立原則，影響憲政機關正常運作，依法請求監察院立案調查，並提起彈劾，以維護憲政秩序與法治國原則。民眾黨團副總召張啓楷表示，監察院應依法啟動調查，導正國家憲政秩序，「不要再睡」。

卓榮泰昨天同一時間，剛好在隔一條街的行政院主持行政院經發會。他說，經發會開會，才是對國家最有幫助、真正該辦的事。

憲法法庭 憲訴法

