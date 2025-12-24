高檢署主任檢察官陳宏達：司法自律自清別失格

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

大法官爭議不斷，傳出先前黨政高層和大法官蔡宗珍溝通，遭質疑赤裸裸關說司法。台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨發文指出，若司法再拿不出自律與自清的能力，司法公信力就只會一再被政治拉扯反覆凌遲。府院不越線，司法不失格；少一分私下「溝通」，就多一分憲政的活路。

陳宏達指出，這次爭議，起點是憲法訴訟法被五名大法官判違憲，形成「五人署名判決／三人另提意見」的對立局面後，又傳出府院曾請與蔡宗珍「有深交」的黨政人士出面「溝通」，並引發「是否司法關說」的質疑；總統府對相關指控則被報導為「不回應」。

他說，止謗莫如自修，止亂莫如守界。不論傳聞細節真假，只要存在「私下接觸、試圖影響憲法審判走向」的疑慮，傷害就已經開始，因為憲法審判的生命不只在實體結論，更在獨立與中立的「外觀」。

陳宏達指出，審查界線在於行政（或府院高層）對大法官的「案件相關溝通」原則上應視為禁區，國際上對司法獨立的最低共識，是法官「不得受任何不當影響、壓力、利誘或干預」。

他寫道，我國憲法就大法官自律也以同樣語言寫下，大法官行使職權應「超然獨立，不受任何干涉」，並應公正中立。司法倫理的核心不只是「不要收錢」，更是「不要私下談」，法官倫理即明確限制「僅與一方當事人或關係人溝通、會面」，並要求事後透明化告知。大法官雖有其崇高地位，但憲政精神同樣指向程序外的私下接觸，足以動搖裁判的可接受性。

他認為，刑事規範目前已把紅線畫出來，立法院在今年五月的刑法修正中，增訂「妨害司法公正罪章」，包含對法官、檢察官的「不法關說罪」，最重可處五年徒刑。

陳宏達說，憲法法庭應該啟動自律機制，可通知相關人說明、必要時先行調查，並得作成適當處置或移送。重點不是「處分」，而是讓制度說話，把「是否有不當接觸」從傳聞層次拉回可驗證的事實層次。社會也應該把情緒轉成制度壓力，而非獵巫，對司法的批判可以尖銳，但路徑必須是，證據—程序—責任。

