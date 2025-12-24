快訊

黃國昌告發府院涉不法關說大法官

聯合報／ 記者蕭雅娟林銘翰周佑政／台北報導
民眾黨主席黃國昌昨赴台北地檢署告發，痛斥民進黨的府院高層關說大法官。記者林俊良／攝影
民眾黨主席黃國昌昨赴台北地檢署告發，痛斥民進黨的府院高層關說大法官。記者林俊良／攝影

有媒體報導府院曾指示黨政高層與大法官蔡宗珍溝通大罷免攻防踢到鐵板。民眾黨主席黃國昌昨至台北地檢署告發府院涉不法關說罪，他說，立法院已經三讀通過妨害司法公正罪，關說司法就是刑事犯罪行為、踐踏司法獨立，呼籲北檢不要吃案。

黃國昌說，更讓人憤怒、遺憾的是，媒體大刺刺寫出來，府院指示政黨高層關說蔡宗珍；關說司法不僅可恥、踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為，請總統府、行政院說清楚講明白，誰去教唆指使、要求哪一位黨政高層關說蔡。

黃國昌暗諷，總統府不回應難道是在行使緘默權？總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統尊重司法獨立，也沒有所謂施壓，「這個沒有評論的價值」。

黃國昌說，北檢應立刻深入偵辦，馬上進行證據保全，最起碼傳喚蔡宗珍作證，「我相信以蔡大法官的風骨不會來作偽證」，也請蔡發揮作為法官維護司法獨立公正審判應有的責任義務，主動向北檢說清楚講明白「誰找妳關說？」黃國昌表示，憲法法院有五名「綠色司法獨夫」，完全不顧法律規範，在判決組織不合法的情況下，悍然作出無效判決，嚴重踐踏台灣民主憲政；不足法定人數的情況下，竟宣布自己不受法律任何拘束，「愛怎麼幹就怎麼幹」。

民眾黨立法院黨團昨天舉行「揪出法治崩壞、踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，黃國昌表示，五位綠色司法獨夫自行作出無效判決，賴清德總統更沒有補提名大法官的誘因，就讓這些聽話的鷹犬幹下去。

黃國昌說，憲法訴訟法去年十二月三讀修正，立院今年一月否決覆議案，賴總統也依法公布法律，這五位綠色司法獨夫拖了一年，直到上周才跳出宣告修法違憲，「這幾個月在做什麼？躺在司法院領乾薪嗎？原來他們在關說司法」。

民眾黨團副總召張啓楷表示，台灣人民最痛恨不法關說，現在竟關說到大法官，整個司法尊嚴被踩在地上。

憲法法庭 憲訴法

黃國昌告發府院涉不法關說大法官



