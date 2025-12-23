府院找大法官溝通 高檢署主任：公開說明代替沉默、司法要自律自清

外傳府院曾在大罷免期間請黨政高層和大法官蔡宗珍溝通遭拒，民眾黨立院黨團總召黃國昌今也告發妨害司法公正罪嫌。對此，台灣高檢署主任檢察官陳宏達發文，認為此次事件若司法若再拿不出自律與自清的能力，司法公信力就只會一再被政治拉扯反覆凌遲。

陳宏達指出，這次爭議，起點是憲法法庭就憲法訴訟法修法作成114年憲判字第1號判決，但因現任僅8位大法官、其中3位（含蔡宗珍）拒參與評議，形成「5人署名判決／3人另提意見」的對立局面。憲法法庭並說明在「極端例外且不得已」情形下，將未參與者自總額扣除後作成判決。

陳宏達表示，在此背景下，媒體與政界又傳出，府院曾請與蔡宗珍「有深交」的黨政人士出面「溝通」，並引發「是否司法關說」的質疑；總統府對相關指控則被報導為「不回應」。

他說，不論傳聞細節最終真假，只要存在「私下接觸、試圖影響憲法審判走向」的疑慮，傷害就已經開始，因為憲法審判的生命不只在實體結論，更在獨立與中立的「外觀」。

陳宏達指出，審查界線在於行政（或府院高層）對大法官的「案件相關溝通」原則上應視為禁區，國際上對司法獨立的最低共識，是法官「不得受任何不當影響、壓力、利誘或干預」。

他寫道，而我國憲法就大法官自律也以同樣語言寫下，大法官行使職權應「超然獨立，不受任何干涉」，並應公正中立。司法倫理的核心不只是「不要收錢」，更是「不要私下談」，法官倫理即明確限制「僅與一方當事人或關係人溝通、會面」，並要求事後透明化告知。大法官雖有其崇高地位，但憲政精神同樣指向程序外的私下接觸，足以動搖裁判的可接受性。

他認為，刑事規範目前已把紅線畫出來，立法院在2025年5月的刑法修正中，增訂「妨害司法公正罪章」，包含對法官、檢察官的「不法關說罪」，最重可處5年徒刑（並得併科罰金）。

陳宏達說，嚴謹的態度，是把它當作必須被釐清的重大司法問題，「止謗莫如自修」才能止血，以「公開可受檢驗」的說明，取代「保持沉默或對抗放話」，若確有任何接觸，應公開交代接觸者身分、接觸時間、議題範圍、是否涉及個案內容；若無，亦應用可核對的方式澄清。因為在憲政爭議高張時刻，「不回應」常被社會解讀為「無法回應」的默認。

陳宏達說，憲法法庭應該啟動自律機制，大法官自律制度本就設計了調查與處置的程序（可通知相關人說明、必要時先行調查，並得作成適當處置或移送）。重點不是「處分」，而是讓制度說話，把「是否有不當接觸」從傳聞層次拉回可驗證的事實層次。社會也應該把情緒轉成制度壓力，而非獵巫，對司法的批判可以尖銳，但路徑必須是，證據—程序—責任。否則只會把司法推得更政治化，最後還是會傷到人民的訴訟救濟權。

陳宏達最後說，止謗莫如自修；止亂莫如守界。府院不越線，司法不失格；少一分私下「溝通」，就多一分憲政的活路。