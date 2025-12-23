國民黨團提修公投法 憲法判決可被公民複決 羅智強：更大民主解決爭議

在野黨立委去年三讀通過修正憲法訴訟法，五名大法官12月19日做成憲法法庭判決，宣告憲訴法修正條文違憲無效。國民黨立院黨團提案修法「公民投票法」第2條、第30條，將憲法法庭判決納入可被公投的事項。黨團書記長羅智強說，賴清德總統說「更大的民主」，若發生爭議，是否應交給人民決定，此次修法將明文化。

在野黨立委去年三讀通過修正憲訴法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人；憲法法庭認定，憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，12月19日判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。

國民黨團提出修法公投法，於第二條公投適用事項，增列「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」；在第30條，公投案通過者，各該選舉委員會應於投票完畢7日內公告公民投票結果，依下列方式處理，增列「憲法法庭裁判於公告之日算至第3日起，失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力。」

根據國民黨團提出的公投法第30條修正草案，明定有關重大政策者，應由總統或權責機關於3個月內為實現該公民投票案內容的必要處置。

羅智強今午立院程序委員會後，被問公投法修法是否在反制憲法法庭判決，他說，這次判決的五位大法官已被稱為袁世凱的籌安會，非常可恥，國民黨已提出告訴。

羅智強認為，大法官所做的憲法判決攸關國家重大國政，就像賴總統說的「更大的民主」，一旦發生爭議，是否應交給人民做決定，所以這次修正公投法，會把這部分明文化。

至於是否比照今年反廢死公投，以黨團提案的方式成立公投，羅智強說，立院本就可以提公投，可惜上一屆李進勇任中選會主委時，也違反法律，拒不執行立法院通過的公投，現要組成新的中選會，國民黨的立場是，是否依法、尊重立法院通過的公投案，對於立法院所提的公投案，中選會沒有審查權，沒有審查立法院公投，也沒有不執行、不舉辦立法院通過的公投，否則中選會變成是立法院的太上皇，沒有這回事。

羅智強說，會來詢問中選會委員的被提名人，中選會對於立法院通過的公投，會不會按照公投法的規定執行、舉辦，而不會像李進勇違法。所有公投的可能性都不排除，現在公投跟大選是合併舉行，所以也可能搭配2026年地方大選，推出相關公投。