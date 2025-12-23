黃國昌告發府院關說大法官 綠：拿出證據

快訊

中央社／ 台北23日電

媒體報導指府院曾請黨政高層向大法官蔡宗珍溝通，民眾黨團總召黃國昌今天在立法院召開記者會質疑，這不是關說、什麼是關說後，赴北檢遞交告發狀。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜回應，黃國昌若要爆料、檢舉，就請拿出具體證據，若要告發人，本來就有提供證據的義務，先把證據拿出來再來對話。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷等人上午舉行記者會。黃國昌說明，19日憲法法庭由5位大法官作出無效判決，3名大法官提出不同意見書後，側翼網軍媒體開始拚命攻擊蔡宗珍等3位大法官。

黃國昌提到，有媒體竟在報導中寫到「大罷免時，府院請黨政高層與其溝通踢鐵板」，他要問總統府、行政院，是誰找誰去跟蔡宗珍溝通，執政黨關說司法還毫不避諱寫出來。

黃國昌指出，由民眾黨團主導的「不法關說罪」修法，在5月13日三讀通過並經過總統府公告，關說司法在台灣已明定為刑事犯罪行為，北檢應立即啟動偵辦調查。他呼籲蔡宗珍應維護司法獨立，公開說明是誰向她關說。

黃國昌在記者會結束後，到北檢遞交告發狀。

另外，行政院將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員。黃國昌表示，民眾黨敬重游盈隆敢說真話，以及其在政治學與民調的專業，但既然進入立法院人事同意權審查，「就公事公辦、沒有私人情誼」。

黃國昌表示，民眾黨團會理性、負責地嚴格審查，等正式收到行政院公文後，將發問卷給所有被提名人，問題包含「是否贊成公投綁大選」、「是否支持國內移轉投票」等，問卷回答結果將影響民眾黨團投票意願。

黃國昌強調，民眾黨絕對依法嚴格審查，不過他更擔心游盈隆恐怕不是被在野黨封殺，而是被民進黨自己封殺。前聯電董事長曹興誠曾辱罵游盈隆是撈不到油水，才離開民進黨的內奸，這次游盈隆被提名是「還給他一個公道」。

