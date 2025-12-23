藍提案「憲判交人民公投複決」 綠指誤謬：民主國家無前例

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照

憲訴法五人判決」引發各界質疑，國民黨立法院黨團也出招，將推「公投法修正草案」，讓憲法法庭裁判可經公投交由人民複決。民進黨團幹事長鍾佳濱今天指出，直接民權可以凌駕權力分立跟憲法之上？顯然是個大誤謬，過去也不曾發生憲法法庭裁判被公民投票推翻的前例。

國民黨團提案說明中提到，113年憲判8號「實質廢死判決」，違反全國八成民意；114年憲判1號，「五人判決」違法行使憲法審查權，破壞憲法法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則。鍾佳濱不解，所謂「違法行使憲法審查權」，有沒有違法要由誰來認定？

鍾佳濱說，司法院是我國司法最高機關，憲法法庭主持法規範、各機關衝突、憲政衝突及總統彈劾審理，國民黨團欲透過訴諸直接民權，判斷憲法法庭違法，但「直接民權」可以凌駕「權力分立」跟「憲法」之上？顯然是很大的誤謬。

鍾以直接民權最發達的國家瑞士為例，過去也僅有公投通過事項被憲法法庭推翻，不曾發生憲法法庭裁判被公投推翻。

對於國民黨團如何論述，試圖以公投機制推翻、否決或複決憲法法庭判決，民進黨團拭目以待。

媒體報導指出，府院今年大罷免攻防時，曾請和大法官蔡宗珍有深交的黨政高層出面溝通，卻踢到鐵板，民眾黨立院黨團總召黃國昌痛批，關說司法已是刑事犯罪行為，今天將前往台北地檢署告發。民進黨書記長陳培瑜指出，請黃國昌拿出具體證據，再來對話。

