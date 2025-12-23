是誰關說蔡宗珍大法官 黃國昌告發不法關說罪 呼籲不要遇到綠色軟趴趴

民眾黨主席黃國昌今至台北地檢署告發「府院進行司法關說」涉不法關說罪，黃痛批，到底是誰要求黨政高層去關說蔡宗珍大法官，這是刑事犯罪行為，呼籲北檢不要遇到綠色軟趴趴，立刻嚴肅深入偵辦，馬上證據保全，最起碼傳喚蔡宗珍大法官作證「相信以蔡大法官的風骨不會來作偽證」

黃國昌表示，上周五憲法法院有5位綠色司法獨夫，完全不顧法律規範，在判決組織不合法的情況下，悍然做出無效判決，嚴重踐踏台灣民主憲政；不足法定人數的情況下，竟宣布自己不受法律任何拘束，愛怎麼幹就怎麼幹，沒有想到更讓人憤怒而遺憾的事情是，有三位大法官拒絕參與這個違法的組織，做出枉法的裁判，媒體清楚地披露、大刺刺地寫出來，我們的府院，指示政黨高層，去關說蔡宗珍。

黃國昌今在北檢門口痛批，在台灣關說司法是犯罪行為，不僅僅是可恥的、踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為，今天到北檢告發，請總統府、行政院說清楚講明白，是誰去教唆、指使、要求哪一位黨政高層去關說蔡宗珍，這是刑事犯罪行為。

黃國昌呼籲，台北地檢署立刻嚴肅深入偵辦，不要遇到綠色軟趴趴，直接跪在地上，只差沒有跪下去舔，希望台北地檢署不要吃案，不要收案後看綠色的趕快放在抽屜裡面，動都不敢動，馬上進行證據保全，最起碼傳喚蔡宗珍大法官來做證。

黃國昌說「我相信以蔡大法官的風骨不會來作偽證」也請蔡大法官作法官維護司法獨立公正審判應該有的責任義務，主動向北檢說清楚講明白誰找你關說。