快訊

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

是誰關說蔡宗珍大法官 黃國昌告發不法關說罪 呼籲不要遇到綠色軟趴趴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌告發府院進行司法關說、要求黨政高層去關說蔡宗珍大法官，涉不法關說罪，呼籲北檢保全證據，傳喚蔡大法官作證。記者蕭雅娟／攝影
民眾黨主席黃國昌告發府院進行司法關說、要求黨政高層去關說蔡宗珍大法官，涉不法關說罪，呼籲北檢保全證據，傳喚蔡大法官作證。記者蕭雅娟／攝影

民眾黨主席黃國昌今至台北地檢署告發「府院進行司法關說」涉不法關說罪，黃痛批，到底是誰要求黨政高層去關說蔡宗珍大法官，這是刑事犯罪行為，呼籲北檢不要遇到綠色軟趴趴，立刻嚴肅深入偵辦，馬上證據保全，最起碼傳喚蔡宗珍大法官作證「相信以蔡大法官的風骨不會來作偽證」

黃國昌表示，上周五憲法法院有5位綠色司法獨夫，完全不顧法律規範，在判決組織不合法的情況下，悍然做出無效判決，嚴重踐踏台灣民主憲政；不足法定人數的情況下，竟宣布自己不受法律任何拘束，愛怎麼幹就怎麼幹，沒有想到更讓人憤怒而遺憾的事情是，有三位大法官拒絕參與這個違法的組織，做出枉法的裁判，媒體清楚地披露、大刺刺地寫出來，我們的府院，指示政黨高層，去關說蔡宗珍。

黃國昌今在北檢門口痛批，在台灣關說司法是犯罪行為，不僅僅是可恥的、踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為，今天到北檢告發，請總統府、行政院說清楚講明白，是誰去教唆、指使、要求哪一位黨政高層去關說蔡宗珍，這是刑事犯罪行為。

黃國昌呼籲，台北地檢署立刻嚴肅深入偵辦，不要遇到綠色軟趴趴，直接跪在地上，只差沒有跪下去舔，希望台北地檢署不要吃案，不要收案後看綠色的趕快放在抽屜裡面，動都不敢動，馬上進行證據保全，最起碼傳喚蔡宗珍大法官來做證。

黃國昌說「我相信以蔡大法官的風骨不會來作偽證」也請蔡大法官作法官維護司法獨立公正審判應該有的責任義務，主動向北檢說清楚講明白誰找你關說。

黃國昌臉書直指，上報的一篇報導，問題恐怕不是濫用媒體放話而已「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到「鐵板」」黃直指，如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議！

民眾黨主席黃國昌告發府院進行司法關說、要求黨政高層去關說蔡宗珍大法官，涉不法關說罪，呼籲北檢保全證據，傳喚蔡大法官作證。記者蕭雅娟／攝影
民眾黨主席黃國昌告發府院進行司法關說、要求黨政高層去關說蔡宗珍大法官，涉不法關說罪，呼籲北檢保全證據，傳喚蔡大法官作證。記者蕭雅娟／攝影

憲法法庭 憲訴法

延伸閱讀

【重磅快評】有人找大法官「溝通」 北檢能神勇如昔？

指府院關說大法官屬刑事犯罪 黃國昌親赴北檢告發

三名大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠用老舊手法開始抹黑

傳綠高層與蔡宗珍溝通大罷免踢鐵板 黃國昌：司法關說參與者應下台

相關新聞

是誰關說蔡宗珍大法官 黃國昌告發不法關說罪 呼籲不要遇到綠色軟趴趴

民眾黨主席黃國昌今至台北地檢署告發「府院進行司法關說」涉不法關說罪，黃痛批，到底是誰要求黨政高層去關說蔡宗珍大法官，這是...

指府院關說大法官屬刑事犯罪 黃國昌親赴北檢告發

憲法法庭宣告憲法訴訟法修法違憲，蔡宗珍等3位大法官直指判決無效，傳出黨政高層與其溝通大罷免也踢到鐵板。民眾黨立法院黨團總...

「憲法法庭成失控憲政怪獸」國民黨團提案：憲法判決可交人民公投複決

「憲訴法五人判決」引發各界質疑，國民黨立法院黨團也出招，將推「公投法修正草案」，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。...

憲法法庭明排定案件 3大法官是否參與評議引關注

憲法訴訟法修正條文上周五被「五名大法官」自行判決違憲，但蔡宗珍等三名大法官質疑合法性，認為判決無效；後續引發的爭議未歇，...

藍黨團將推動公投法修法 憲法法庭裁判可公投複決

「憲訴法五人判決」引發各界質疑，國民黨立法院黨團出招，將推「公投法修正草案」，讓憲法法庭裁判可經由公投，交由人民複決。國...

藍赴北檢 告5大法官涉枉法裁判

國民黨多名立委昨至台北地檢署，告發謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等五名大法官涉刑法枉法裁判，指五人排除異己，違法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。