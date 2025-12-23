指府院關說大法官屬刑事犯罪 黃國昌親赴北檢告發

憲法法庭宣告憲法訴訟法修法違憲，蔡宗珍等3位大法官直指判決無效，傳出黨政高層與其溝通大罷免也踢到鐵板。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，總統府選擇不回應，難道是在行使緘默權，司法關說是刑事犯罪，麻煩台北地檢署立即偵辦。

民眾黨團副總召張啓楷則說，台灣人民最痛恨不法官說，沒想到現在竟然是大法官，整個司法尊嚴被踩在地上，相關報導已經指證歷歷，時間點在大罷免期間，所謂的「黨政高層」至少也要有政務委員層級，只要台北地檢署傳喚蔡宗珍，相信這位藏鏡人很快就會浮出檯面。

上報報導，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美呼應在野黨見解，綠營內部怒火衝到最高點，其中公法背景出身的蔡宗珍被視為關鍵指標，傳出今年大罷免攻防期間，蔡宗珍等3人就是同一陣線，府院旋即透過與其有深交的黨政高層溝通也踢到「鐵板」。

民眾黨立法院黨團上午舉行「揪出法治崩壞，踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，黃國昌表示，憲法法庭上周透過不合法的組織，5位綠色司法獨夫自行作出無效判決，賴清德總統當然更沒有補提名大法官的誘因，反正就讓這些聽話的鷹犬繼續幹下去。

黃國昌指出，憲法訴訟法早在去年12月三讀修正，立法院今年1月否決覆議案、維持原決議，賴總統也依法公布法律，然而這5位綠色司法獨夫整整拖了1年，直到上個星期才跳出喊宣告憲訴法違憲，「這幾個月在做什麼？躺在司法院領乾薪嗎？原來他們在關說司法。」

黃國昌表示，蔡宗珍等人拒絕參與違法裁判的行為，綠色媒體跟側翼寫手就鋪天蓋地進行抹黑，沒想到得意忘形後就把真相寫出來，總統府選擇不回應，難道是在行使緘默權，麻煩府院說清楚講明白，到底是誰跟蔡宗珍溝通？所謂的黨政高層又是誰？

黃國昌說，他個人最痛恨司法關說，這不是關說什麼是關說，相關人等應該負起政治責任請辭下台，法務部前部長邱太三關說桃園地檢署前檢察長彭坤業，當時沒有不法官說罪因此僅下台了事，如今在野黨已經聯手通過不法官說罪，關說司法就是刑事犯罪行為，請台北地檢署立即偵辦調查。

不過，黃國昌也說，台北地檢署看到綠色大官就下跪，現在就等著看司法要雙標到什麼程度，而蔡宗珍本身負有法律義務跟責任，也應該向檢方說明是誰在進行關說，「我會親自到北檢遞交告發狀，我已經準備完成。」