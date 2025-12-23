憲法法庭明排定案件 3大法官是否參與評議引關注

憲法訴訟法修正條文上周五被「五名大法官」自行判決違憲，但蔡宗珍等三名大法官質疑合法性，認為判決無效；後續引發的爭議未歇，然而，根據司法院行事曆顯示，「復活」的憲法法庭已排明天（廿四日）評議案件，三名大法官是否參與評議，引發關注。

雖然五名大法官的判決被質疑合法性，但憲法法庭行事曆顯示，周三下午憲法法庭將進行評議案件，基於評議祕密，憲法法庭並未透露案件內容。然而，楊惠欽等三人在憲訴法「緊箍咒」被其他五名大法官宣告違憲後，是否會參與評議，或仍堅持組織不合法而持續「被迴避」，外界都在看。

據了解，周三案件可能先排除高敏感的政治案件，五名大法官有意以人民聲請、涉及人權保障相關案件，讓三名反對意見的法官難以在人權大帽子下持續迴避，讓憲法法庭真正恢復運作。

憲法法庭書記廳長許碧惠上周五記者會曾說明，目前憲法法庭未結案共有四三二件，有九十六件受理案件。其中，包括民進黨立法院黨團、行政院聲請刪減民國一一四年中央政府總預算法規範憲法審查、監察院聲請預算被刪減案等三案、另外還有台中市高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會聲請統一解釋法律及命令案、以及人民聲請攸關人權保障的案件。

憲訴法修正條文規定參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人，因賴清德總統兩度提名的大法官都未能通過國會審查，造成憲法法庭停擺一年；本月十九日憲法法庭由五名大法官在未經言詞辯論等前提下，逕行認定立法程序有明顯重大瑕疵，判決違憲並自公告日起失效。

特別的是，目前大法官有八人，但做出判決的五名大法官以適用「迴避」法理，排除楊惠欽、蔡宗珍、朱富美三名拒絕評議的大法官於現有總額之外，由主筆的呂太郎等五名大法官作成判決，引起外界爭議，而該判決的合法、合憲性也引發爭議。