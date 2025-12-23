聽新聞
藍赴北檢 告5大法官涉枉法裁判

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導
國民黨多位立委昨天至台北地檢署，告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥枉法裁判罪，批評五人違憲亂政。記者葉信菉／攝影
國民黨多名立委昨至台北地檢署，告發謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等五名大法官涉刑法枉法裁判，指五人排除異己，違法亂紀、違憲亂政。黨團首席副書記長林沛祥表示，提告是為保護得來不易的民主憲政制度。

林沛祥說，三名「有良心」的大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美提出意見書，讓大家知道這次針對憲法訴訟法五名大法官的判決有多麼荒謬、荒唐，五名大法官為強行通過判決，不把三名大法官計入總和，變造審判組織，將八名大法官要決定的事情由五名大法官「黑箱完成」。

他說，公司董事會、社區管委會、甚至國小班會，都不會做出這麼荒唐的決定，這不只破壞憲法，還破壞民主法治制度，國民黨團會繼續監督，違法亂紀、違憲亂政的事情不會被容許。

立委王鴻薇跟徐巧芯都肯定寫出不同意見的三名大法官，認為作為司法最後的良知，拒絕參加不合法的會議，希望在司法體系仍存有挽救司法的最後力量。

徐巧芯並指出，寫出不同意見書的三名大法官，為民進黨占多數時提名通過的，是一輩子都在為憲法、公法努力的專家，難道他們就錯了？就要被網軍圍攻逼著辭職？

王鴻薇說，「萊爾校長」的數學變「五大於六」，五名大法官召開會議違反憲法訴訟法，五人做出的判決，涉犯刑法第一二四條有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處一年以上七年以下有期徒刑。

憲法法庭 憲訴法

