三名大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠用老舊手法開始抹黑

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭／台北報導
大法官蔡宗珍。圖／聯合報系資料照片

憲法訴訟法被五名大法官逕判違憲，蔡宗珍等三名大法官則指該判決無效，有媒體報導黨政高層先前與蔡宗珍溝通大罷免攻防踢到鐵板。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨質疑，府院高層竟然進行司法關說，請所有參與者即刻辭職下台，檢方更應該究辦此種犯罪行為。

三名不同意見的大法官遭綠營側翼攻擊。台大國發所教授劉靜怡也在臉書貼文指出，又用老舊手法，開始抹黑、攻擊不同意見者。「不覺得這樣的招數太超過也太自曝其短了嗎？」劉靜怡說，她與蔡宗珍認識幾十年來彼此間也常有不同見解，更提起蔡宗珍去年主筆國會改革案判決時，「各位可是高度吹捧、讚譽有加吧？」

對於「五人判決」，劉靜怡貼文「5/15=1/3=more distrust accumulated」，暗指憲法法庭將「累積更多的不信任」。

上報報導指蔡宗珍、楊惠欽及朱富美三位大法官呼應在野黨見解，綠營內部怒火衝到最高點，公法背景出身的蔡宗珍被視為關鍵指標，府院透過與其有深交的黨政高層溝通也踢到「鐵板」。

黃國昌昨在臉書發文表示，為幫五位綠色大法官做出的無效判決洗地，媒體的匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德總統全面性掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一，然而上報的這一篇報導，問題恐怕不是只有濫用媒體放話而已。

黃國昌指出，如此赤裸裸地關說司法，麻煩總統府與行政院公開說明，該位與蔡宗珍有深交的黨政高層是誰、又是誰教唆這位高層前往溝通，府院竟然進行司法關說，不僅徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。

黃國昌強調，所有參與者應該立即負起政治責任辭職下台，檢方更應該立即究辦此等無恥關說司法的犯罪行為。

國民黨立委賴士葆表示，大家最忌諱關說司法，政治人物在就職時都會宣誓，蔡宗珍也是前總統蔡英文提名的大法官，只是比較有良知，就不被綠營放過，根本如同法西斯，非常不可取。

賴士葆也批評，憲訴法五人判決先例一開，未來要怎麼教小孩？「憲法法庭判決好歹要讓不同意見的大法官進來，不能剔除就說表決贏了」。

