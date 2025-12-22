傳綠高層與蔡宗珍溝通大罷免踢鐵板 黃國昌：司法關說參與者應下台

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
司法院大法官蔡宗珍（右二）、朱富美（右一）。本報系資料照
憲法法庭宣告憲法訴訟法修法違憲，蔡宗珍等3位大法官直指判決無效，傳出民進黨黨政高層與其溝通大罷免攻防也踢到鐵板。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，府院高層竟然進行司法關說，請所有參與者即刻辭職下台，檢方更應該究辦這種犯罪行為。

上報報導，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美呼應在野黨見解，綠營內部怒火衝到最高點，其中公法背景出身的蔡宗珍被視為關鍵指標，傳出今年大罷免攻防期間，蔡宗珍等3人就是同一陣線，府院旋即透過與其有深交的黨政高層溝通也踢到「鐵板」。

黃國昌稍早在臉書發文指出，為了幫5位綠色大法官做出的無效判決洗地，這幾天在媒體的匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德總統全面性掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一，然而在上報的這一篇報導，問題恐怕不是只有濫用媒體放話而已。

黃國昌說，如此赤裸裸地關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議，麻煩總統府與行政院公開說明，該位與蔡宗珍有深交的黨政高層是誰，還有又是誰教唆這位高層前往溝通，府院竟然進行司法關說，不僅徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。

黃國昌強調，所有參與者應該立即負起政治責任辭職下台，檢方更應立即究辦此等無恥關說司法的犯罪行為。

黃國昌也說，推動許久的不法關說罪，已經在今年5月三讀通過並經總統公布，「在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。」

