國民黨團告發5大法官濫權瀆職 民進黨團諷：司法死跟復活都他們說了算

有關憲法法庭宣告憲法訴訟法修法違憲，國民黨立法院黨團今天告發5位大法官濫權瀆職。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，不要再把司法拖進政治泥巴，其實還有其他方法能提出見解，玩弄司法是最沒有下限的做法，司法死活都是他們說了算。

憲法法庭上周做出114年憲判字第1號判決，宣告立法院去年通過憲法訴訟法修法違憲，在野黨立委聯手對賴總統啟動彈劾案程序，國民黨團今天率隊前往台北地方法院、台北地檢署告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，針對國民黨團告發大法官濫權瀆職，陳培瑜受訪時表示，司法不該被拖進政治泥巴，國民黨要玩政治算計請自便，但是請不要再玩弄司法，讓人民對司法失去信心，「如果認為這次的違憲判決不如意，其實還有其他方法可以提出見解。」

然而，陳培瑜說，國民黨團決定玩弄司法，這是最沒有底線跟下限的做法，相信他們的支持者也會很混亂，「一下子喊法已死，一下子又喊司法復活，司法在死跟復活之間，都是他們說了算。」

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨經常宣稱「立法院是誰的、大法官是誰的」，目前憲法法庭的大法官也被分為「綠的跟非綠的」，只要見解如意就說法院公正，然而未能如意就說法院是綠色，「對於這種用司法糟蹋司法的行徑，我們不抱期望。」

鍾佳濱說，法院本來就可以受理任何案件，國民黨團提告大法官枉法裁判等罪名，民進黨團不清楚司法體系將如何受理，不過法院一定是獨立審判，憲法法庭也是依照憲法審理，國民黨團連憲法法庭都可以質疑，現在卻要尋求一般法院審理案件，不禁要問邏輯在哪，法理依據又是什麼。

鍾佳濱強調，國民黨如果真的尊重司法獨立，那就不應該先將大法官用顏色區分，必須尊重任何司法體系，相信法官都是獨立審判。